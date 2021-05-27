"الصحة العالمية": أفريقيا بحاجة لـ20 مليون جرعة لقاح "أسترازينيكا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن أفريقيا بحاجة لـ20 مليون جرعة على الأقل من لقاح أسترازينيكا في الأسابيع الستة المقبلة لإعطاء جرعة ثانية في الوقت المناسب لكل الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى.

وقال مكتب أفريقيا في منظمة الصحة العالمية في بيان إن هذا الأمر سيتيح احترام فترة الـ 8- 12 أسبوعاً بين الجرعتين الموصى بها لتأمين مناعة بنسبة 81% لفترة طويلة للشخص الذي تلقى اللقاح.

بالإضافة الى هذه الحاجة الطارئة فإن "200 مليون جرعة إضافية من أي لقاح كان" مدرجة على لائحة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارىء هي ضرورية لكي تتمكن القارة من تلقيح 10% من سكانها في 2021".

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن "28 مليون جرعة من مختلف اللقاحات ضد كوفيد-19 أعطيت في أفريقيا، وهو ما يمثل أقل من جرعتين لكل مئة شخص في القارة".

وعلى مستوى العالم، تم إعطاء 1.5 مليار جرعة من اللقاح، بحسب المصدر نفسه.

وقالت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، مديرة أفريقيا في منظمة الصحة العالمية: "فيما تصبح الإمدادات أكثر ندرة، فإن تقاسم الجرعات يصبح حلاً ملحاً وضرورياً على المدى القصير لضمان أن الأفارقة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19 سيحصلون على الحماية التي يحتاجون إليها".

وأضافت: "أفريقيا بحاجة للقاحات الآن، كل توقف في حملات التلقيح سيؤدي إلى خسارة أرواح وخسارة الأمل".

حتى 26 مايو/أيار، سجلت أفريقيا أكثر من 4.7 ملايين إصابة بفيروس كورونا وحوالي 130 ألف وفاة.

وبحسب مويتي فإن "عدد الحالات يرتفع" لكن "من المبكر جداً القول ما إذا كانت أفريقيا على وشك أن تشهد موجة ثالثة".