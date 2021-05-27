بشرى بشأن الملقحين بـ"سبوتنيك في"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مدير مركز أبحاث جماليا الروسي لعلوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، فلاديمير جوشين، الخميس، إن مَن تلقوا التطعيم ضد كورونا بجرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، لا يسببون انتشار الفيروس حتى في حال الإصابة، ومن ثم، لا يشكلون خطراً على الآخرين.

ووفقاً لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أوضح جوشين في مؤتمر للرعاية الصحية أن "أولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، تقل خطورة إصابتهم بشكل معتدل، أو شديد، بالمرض بواقع 14 مرة إذا ما أصيبوا. وفي هذه الحالة، لا يتسبب أولئك الذين تم تطعيمهم في انتشار فيروسات قابلة للحياة، ومن ثم، لا يشكلون أي خطر على الآخرين".



ويعد لقاح "سبوتنك في" الروسي أول لقاح مضاد لفيروس كورونا مسجل في العالم.

وتمت إجازة اللقاح للاستخدام الطارئ في 66 دولة، بإجمالي عدد سكان يبلغ أكثر من 3.2 مليار نسمة.



وتصل فعالية اللقاح إلى 97.6% استنادا إلى أحدث تحليل للبيانات من 3.8 مليون روسي تلقوا اللقاح.