شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة النوم الصحى ليلًا.. تناول الحليب واستمع للموسيقى وتجنب الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبراء مرارًا وتكرارًا على أهمية النوم الجيد ليلاً، ومع ذلك لا يحصل الكثير منا على عدد ساعات النوم الموصى بها يوميا من 7-8 ساعات، حيث يعانى البعض من مشاكل في النوم لعدة أسباب منها الشعور بالإجهاد وعادات النوم السيئة وبعض الظروف الصحية وقلة النشاط البدني، وما إلى ذلك، ويمكن علاج مشاكل النوم الناتجة عن الإجهاد أو عادات النوم السيئة عن طريق اتباع عدة خطوات يومية فعالة لتحقيق ذلك، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

- اضبط روتينك الصباحي بشكل صحيح

ابدأ يومك باليوجا التي تساعد على التخلص من التوتر، والتأمل الذي يهدئ عقلك، واحرص على التعرض لضوء الشمس عن طريق المشي لبضع دقائق في الصباح بما يساعد بتحسين النوم أثناء الليل، حيث تعمل أشعة الشمس على ضبط ساعتنا الداخلية بشكل صحيح لأنها تزيد من إنتاج هرمون يسمى السيروتونين الذي يحسن المزاج وطاقة الجسم، كما أنه يساعد الجسم بدوره على إنتاج الميلاتونين في الليل مما يساعدنا على النوم.

تجنب أيضًا أخذ قيلولة طويلة أثناء النهار لأنها تعطل النوم ليلًا، من الممكن أخذ قيلولة قصيرة ولكن إذا كنت تواجه مشاكل في النوم فمن الأفضل أن تفوتها، حاول أيضًا أن تحافظ على نشاطك فقد يكون نمط الحياة المستقر هو السبب وراء مشاكل نومك لذلك احرص على ممارسة تمارين صغيرة أو المشى.

- الأطعمة التي يمكن أن تساعد في النوم جيدًا ليلًا: 1- اللوز

يمكنك نقعه في الليل وتناوله في الصباح، حيث من المعروف أن اللوز يعمل على تعزيز النوم بطريقتين، أولاً، إنه مصدر جيد للمغنيسيوم لأنه يقلل من الالتهاب ويحافظ على هرمون الكورتيزول تحت السيطرة، ثانيًا، يساعد على زيادة مستوى الميلاتونين في وقت النوم.

2- الأسماك الدهنية

مصدر ممتاز لفيتامين (د) وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تنظم مستويات الجسم من السيروتونين، وبالتالي تساعد على النوم.

3- شاي البابونج

يؤمن الكثيرون بفوائد هذا الشاي في تهدئة أعصابهم من أجل نوم أفضل بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تقلل من حدة التوتر والقلق وتحفز على النوم.

- نصائح قبل الذهاب إلى النوم:

1- خذ حمامًا ساخنًا يساعد بشكل خاص في التخلص من التوتر العضلي ويساعد على الاسترخاء وإفراز الهرمونات التي تحسن المزاج.

2- حافظ على غرفتك مظلمة وهادئة وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم مثل الهاتف المحمول.

3- النوم كل يوم في نفس الوقت يساعد على ضبط ساعة جسمك الطبيعية مما يزيد من احتمالات حصولك على نوم أفضل.

4- تناول الحليب الدافئ قبل النوم يمكن أن يساعد في إنتاج الميلاتونين الذي يحفز النوم.

5- استمع إلى الموسيقى الهادئة التي تساعد على تهدئة أعصابك واسترخاء جسمك.

6- تجنب تناول الطعام قبل النوم لأنه يجهد وظائف الجسم لهضم الطعام، ولكن في الوقت نفسه ليس من الجيد أن تنام على معدة فارغة فقد يسبب ذلك عدم الراحة أثناء النوم.