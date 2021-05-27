شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام الصحى كل يوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائي صحي يساعد جسمك في فقدان بعض الوزن الزائد، كما أن له فوائد عديدة لصحة جسمك، وتدعم الدراسات المختلفة أنك إذا تناولت طعامًا صحيًا كل يوم، فإن عمليات ووظائف جسمك ستتحسن بشكل كبير، مما يجعلك تشعر بتحسن عام في صحتك، في هذا التقرير نتعرف على فوائد اتباع نظام غذائي صحي كل يوم، وفقاً لموقع "Eat".

فوائد اتباع نظام غذائي صحي كل يوم1-تقليل الرغبة في تناول الأطعمة المصنعة والسريعة وغير الصحية

حينما تبدأ في تناول الأطعمة الصحية تقل رغبة جسمك فى اشتهاء الطعام غير الصحي مثل: السكريات والأملاح وغيرها، لذا يمكنك اتباع نظام غذائي صحي بشكل يومي حتى يصبح جزءا من نمط حياتك اليومي.

2 - يحصل جسمك على العناصر الغذائية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح

أجسامنا مثل المصانع تعتمد على الطاقة الغذائية والفيتامينات والمعادن والسوائل ومضادات الأكسدة لتعمل على النحو الأمثل، عندما تتناول طعامًا صحيًا، فإنك تمنح جسمك ما يحتاجه ليعمل بشكل جيد، داخليًا وخارجيًا.

لا يقتصر الأمر على تناول مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الصحية لجسمك داخلياً فحسب، بل سيساعد أيضًا في تحسين مظهرك الخارجي.

يمكن أن تظهر التغذية الصحية على السطح الخارجي مع صحة العيون والجلد والأسنان والأظافر والشعر

كما أن التغذية الصحية تؤثر على الجسم من الداخل من خلال تحسين صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية والجهاز الهضمي السليم.

3- ستشعر بالنشاط والطاقة

عندما تأكل بشكل صحي بانتظام، ستلاحظ على الأرجح اختلافًا في العديد من جوانب صحتك، بما في ذلك الشعور بالنشاط والحيوية، وتحسين النوم ، والتعافي بشكل أفضل، النظام الغذائي الصحي المتوازن يتضمن المغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة الكافية للمساعدة في دعم الأداء الأمثل لعمليات الجسم.

4- تقلل الالتهاب

تناول الطعام الصحي يؤدي إلى انخفاض في الالتهاب بالجسم، لأن معظم الأطعمة "الصحية" تعتبر مضادة للالتهابات، بينما من المعروف أن الأطعمة غير الغنية بالعناصر الغذائية تسبب الالتهابات.

وذكر موقع هارفارد هيلث إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة معالجة أقل سيساعد في تقليل الالتهاب، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

5- يحسن صحة أمعائك

الوجبات الصحية تدعم جهازك الهضمي وتتجنب الانتفاخ وعدم الراحة ويبدو جسمك متماسكًا ونحيفًا، والأكل الصحي يمكن أن يحسن صحة أمعائك العامة، نظرت دراسة نشرتها Nature Metabolism في صحة القناة الهضمية لـ 9000 مشارك ووجدت أن اتباع نظام غذائي صحي يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببكتيريا الأمعاء الصحي.

6- ستشعر بالشبع والامتلاء

من خلال التأكد من أن طبقك يحتوي على كمية كافية من البروتين والكربوهيدرات الغنية بالألياف والدهون الصحية ، سيشعر جسمك بالشبع والرضا لساعات بعد الاستمتاع بوجبتك ذلك لأن البروتين والألياف والدهون الصحية غير المشبعة كلها مفاتيح للحفاظ على جسمك ممتلئًا وسعادة الجهاز الهضمي.

أسهل طريقة لضمان حصولك على كل هذه المغذيات الكبيرة في وجبتك هي اتباع إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية MyPlate مباشرة من الإرشادات الغذائية للأمريكيين، وهي كالتالي:

ملء نصف طبقك بالخضراوات أو الفاكهة ، وربع طبقك بالبروتين الخالي من الدهون، وربع طبقك بالكربوهيدرات الغنية بالألياف أو الحبوب الكاملة (مع دمج الدهون الصحية ، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو) هو أسهل طريقة لضمان أن وجبتك الصحية ستجعلك تشعر بالشبع.