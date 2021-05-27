احذروا نقص اليود في الجسم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

من المعروف بأن الجسم بحاجة إلى اليود ما يساعد على إنتاج هرمونات الدرقية. ويعدّ اليود من العناصر الضرورية لجسم الإنسان، لكن نقصه يتسبب في أضرار صحية مختلفة.

وعند وجود نقص في اليود لن تعاني الغدة الدرقية بمفردها بل أعضاء الجسم الأخرى، حيث يحدث خلل في عمل الجسم بأكمله. كما يتجلى نقص اليود في ضعف جهاز المناعة والاكتئاب والتعب المزمن وفقر الدم والوذمة، إضافة إلى زيادة الوزن. وفي هذا الإطار يؤثر على الجهاز العصبي، إذ يؤدي نقصه لفترات طويلة إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي.

وعند نقصه لدى المراهقين والأطفال قد يحدث اختلال في النمو العقلي والبدني. ويعتبر هذا العنصر مهماً أيضاً للنساء الحوامل بشكل خاص.

كما أوصت إحدى الصحف بضرورة مراقبة أعراض نقص اليود واستشارة الطبيب عند الحاجة.