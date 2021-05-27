شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النظام النباتى يُقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ويتناولون أطعمة مثل المكسرات والخضروات وفول الصويا فى نظامهم الغذائى قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا يتضمن اللحوم والأسماك، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

وفقًا للدراسة التى نشرت فى المجلة الطبية "Neurology" فإن السكتة الدماغية تعتبر ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في جميع أنحاء العالم وسببًا رئيسيًا لحدوث الإعاقة ويمكنها أيضًا أن تساهم في الإصابة بالخرف، لذلك من الممكن تقليل عدد الإصابات بالسكتات الدماغية بين الأشخاص الذين يجرون تغييرات على نمط حياتهم والعادات الغذائية الخاصة بهم بما يكون لها تأثير كبيرعلى الصحة بشكل عام.

أجريت الدراسة على مجموعتين، الأولى اتبعت نظام غذائي نباتي وتجنبت التدخين وشرب الكحول، حيث تناول النباتيون المكسرات والخضروات وفول الصويا أكثر من غيرالنباتيين واستهلكوا كميات أقل من منتجات الألبان، واستهلكت المجموعتان نفس الكمية من البيض والفاكهة.

فيما تناول النباتيون المزيد من الألياف والبروتينات النباتية، وتناولوا كميات أقل من البروتين الحيواني والدهون، ثم نظر الباحثون في قاعدة البيانات لتحديد عدد السكتات الدماغية التي أصيب بها المشاركون أثناء الدراسة.

بشكل عام وجدت الدراسة أن اتباع نظام غذائي نباتي كان مفيدًا جدًا فى تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية حتى بعد تعديل عوامل الخطر المعروفة مثل ضغط الدم ومستويات السكر والدهون في الدم".