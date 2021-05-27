ألمانيا تعتزم تطعيم الأطفال ضد كورونا أوائل يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد أن اجتمعت بزعماء الولايات، الخميس، إن بلادها تعتزم طرح لقاحات الوقاية من كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً اعتباراً من السابع من يونيو/حزيران.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي: "كل المواطنين سيتاح لهم اللقاح بنهاية الصيف. هذا يشمل أيضاً مَن يُرجّح الآن أن يتضمنهم الطرح الحالي للقاح، وهم الأطفال بين 12 و16 عاماً".

وتابعت: "الأطفال والمراهقون يمكنهم عندئذ التقديم لتحديد موعد لتلقي اللقاح بعد انتهاء فترة من لهم الأولوية، علما بأن نظام الأولوية سيرفع عموما في السابع من يونيو".

