شكرا لقرائتكم المياه تعود بين لمجرد ورمضان.. "إنساي" على يوتيوب ثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد ساعات على إعلان الخلاف بين الفنان المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، حول مستحقات أغنية "إنساي" التي جمعت النجمين قبل سنتين وحققت نجاحاً كبيراً، أنكرها "النمبر ون"، ما دفع منصة يوتيوب لحذف الأغنية، أفادت مصادر إعلامية بأن الخلاف قد حل.

وأضافت أن سعد لمجرد الذي طالب المنصة بإزالة الأغنية، قد توصل إلى اتفاق مع إدارة أعمال الفنان المصري، تمّ على إثره دفع ما بذمته من مستحقات. وعليه، فقد أعاد يوتيوب الأغنية بعد 24 ساعة من حذفها.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت انشغلت خلال الساعات الماضية، بنشوب خلاف بين النجمين أفضى إلى حذف الأغنية.

رمضان رفض الدفع

وكشفت وسائل إعلام محلية مغربية أن إدارة المنصة حذفت الأغنية، بناء على طلب من إدارة أعمال سعد لمجرد، بعد خلاف مع محمد رمضان حول العائدات والأرباح.

سعد لمجرد ومحمد رمضان

كما صرح مصدر مقرب من الفنان المغربي، أن رمضان رفض دفع ما بذمته من عائدات مشاهدات فيديو كليب "إنساي" على يوتيوب لزميله رغم مرور عامين على طرح الأغنية، متجاهلاً بنود العقد الموقع بين الطرفين، والذي يقضي بمنحه لمجرد نسبة من أرباح مشاهدات الكليب على منصة يوتيوب.

وكشف أن إدارة أعمال الفنان المغربي تواصلت بشكل ودي مع إدارة أعمال رمضان، إلا أن هذا الأخير رفض احترام بنود العقد، وبناء عليه، تقرر التقدم بطلب ليوتيوب لحذف فيديو كليب "إنساي"، بالتشاور مع المحامي المصري الذي ينوب عن المغني المغربي.

إلى أن تم الإعلان عن حل الخلاف بين النجمين، وعودة الأغنية إلى الموقع الأحمر.