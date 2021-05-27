شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد لشرب المياه على معدة فارغة.. تطرد السموم وتطهر القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما يبحث الشخص عن العلاجات الطبيعية قبل البحث عن أى علاج دوائى يسبب آثارا جانبية، ووفقا لموقع "health line " الطبى فإن هناك الكثير من الفوائد من شرب المياه على معدة فارغة صباحا، والتى تعود بالنفع على جميع أجهزة الجسم، ومن أبرز فوائدها:



1. تنظيف الأمعاء

شرب كوب من الماء على معدة فارغة يمكن أن يساعد على تنظيم الجهاز الهضمى، إذا كان الشخص يواجه مشكلة فى الذهاب إلى الحمام فشرب المياه هو الطريقة المثلى لتحسين وظائف الجهاز الهضمى.

2.إزالة السموم من الجسم

تساعد المياه على تقليل الانتفاخ من الجسم وطرد السموم، خاصة عند الانتظام فى شربها باستمرار .

3 يزيد الجوع

شرب الماء على معدة فارغة يمكن أن يساعد على زيادة شهيتك.

4 يمنع الصداع

أحد أسباب حصول الناس على الصداع هو أنهم لا يشربون كمية كافية من الماء، حيث إن الجفاف هو واحد من الأسباب الرئيسية للصداع، ويمكن أن تساعد مياه الشرب على منع الجفاف، كما يمنعك من رائحة الفم الكريهة وغيرها من الالتهابات البكتيرية عن طريق الفم.



الصداع

5 يطهر القولون

مياه الشرب تساعد على تنظيف القولون كما يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أسرع وأفضل.

6.الإسراع فى عملية التمثيل الغذائى

تساعد مياه الشرب على رفع معدل الأيض بنسبة 24% على الأقل، وهذا يعني أنك سوف يتم هضم الطعام بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وهذا سوف يؤدي إلى مزيد من فقدان الوزن على المدى الطويل.

7. زيادة الطاقة

إذا كنت تشعر ببطء فى الحركة وانخفاض فى الطاقة يجب شرب كوب من المياه على معدة فارغة ما يحفز خلايا الدم الحمراء لتنمو بشكل أسرع، والمزيد من خلايا الدم الحمراء تنتج المزيد من الأوكسجين فى الدم، ما يعطى المزيد من الطاقة.