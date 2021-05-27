شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: قوة المناعة ضد فيروس كورونا تتأثر بفصيلة الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فريق من العلماء من كندا وإسبانيا مؤخرًا بتقييم مدى فاعلية الاستجابات المناعية المضادة لفيروس كورونا لدى المتعافين، ففي دراسة بريطانية نشرها موقع bioRxiv نقلا عن موقع "MEDICAL NEWS TODAY" البريطاني، قام العلماء بفحص متانة الاستجابات المناعية المضادة لـ فيروس كورونا لدى الأفراد المتعافين، كما قاموا أيضًا بتحديد العوامل التي تزيد قوة ومتانة المناعة ضد فيروس كورونا.



كورونا وفصائل الدم

من خلال تحليل العوامل المختلفة المرتبطة بقابلية الإصابة بفيروس كورونا ، لاحظ العلماء أن المشاركين ذوى فصيلة الدم A + تطلبوا وقتًا أطول بكثير (23 يومًا) للتخلص الفيروسي مقارنة بأولئك الذين لديهم فصيلة دم O + (13 يومًا).

علاوة على ذلك، لاحظوا أن هناك مستويات أعلى بشكل ملحوظ من الأجسام المضادة لـ IgG النوعية في المشاركين بدون أعراض مقارنة بالمشاركين الذين يعانون من أعراض خفيفة، وبالمثل بين المشاركين من فصيلة الدم O + ، ظهرت مستويات أعلى بشكل ملحوظ من الأجسام المضادة لـ IgG .

ومع مزيد من التحليل، لاحظ العلماء أن (انخفاض عدد الخلايا الليمفاوية) كان أكثر شيوعًا في المشاركين في مجموعة الدم A، حيث أظهر المشاركون في فصيلة الدم A انخفاضًا تدريجيًا في الاستجابة المناعية بمرور الوقت، في المقابل، أظهر المشاركون في مجموعة الدم O الاتجاه المعاكس تمامًا مع مناعة طويلة الأمد ضد كورونا.

تفاصيل الدراسة

وجمع العلماء عينات دم من 35 فردًا تم شفاؤهم من فيروس كورونا بعد 12 إلى 305 يومًا من ظهور العدوى، من بين المشاركين، كان لدى 29 مشاركًا أعراضًا خفيفة، و2 كان لديهم أعراض متوسطة، و4 كانوا بدون أعراض، وبين المشاركين فى الدراسة كان هناك حوالي 94 ٪ من المشاركين لم يحتاجوا إلى دخول المستشفى بسبب كورونا، في حين تم نقل 6 ٪ إلى المستشفى بأعراض معتدلة.

ومن خلال فحص الاستجابات المناعية بعد 10 أشهر من الإصابة، لاحظ العلماء أن مستويات الأجسام المضادة انخفضت بشكل ملحوظ بمرور الوقت.