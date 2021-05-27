شكرا لقرائتكم خبر عن موقع هندى: الإحساس بحرقة الأنف قد يكون أحد أعراض كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ عدد من مرضى كورونا عن أحد الأعراض الجديدة، وهي الشعور بإحساس حارق في الأنف، ويأتي ذلك بخلاف الأعراض الكلاسيكية لكورونا في الجهاز التنفسى العلوى، والتي تشمل: السعال الجاف وانسداد الأنف والجيوب الأنفية وتغير حاسة الشم والتذوق، في هذا التقرير نتعرف على سبب الإحساس بحرقة الأنف وأعراض كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يتسبب فيروس كورونا في ظهور أعراض الجهاز التنفسي العلوي؟

إحدى الطرق الأساسية لدخول فيروس كورونا إلى جسمك هي من خلال الأنف كما أن التجويف الأنفي غني أيضًا بمستقبلات ACE-2 وهو إنزيم يلتصق به بروتين ارتفاع الفيروس ويسهل انتشاره.

السبب وراء شيوع أعراض الجهاز التنفسي العلوي في حالات كورونا هو أن تركيز مستقبلات ACE2 يكون أعلى في الأنف وهذا أيضًا هو سبب عمل العلماء على تطوير لقاحات أنفية للفيروس التاجي والتي تمنع الانتشار والعدوى على المستوى الأساسي.

علاوة على ذلك، وجدت الدراسات أن عدوى الجهاز التنفسي العلوي يمكن أن تسبب الكثير من الأعراض الخفيفة أو المتوسطة ، بما في ذلك الاحتقان وانسداد الجيوب الأنفية والسعال الجاف وصعوبة التنفس.

حرقة الأنف من أعراض فيروس كورونا

وفقًا للدراسات السريرية، يعد حرقة الأنف من الأعراض الشائعة التي يعاني منها مرضى كورونا ، الذين واجهوا انسدادًا في الجيوب الأنفية واحتقان الأنف ، وقد يكون حتى من الأعراض الشائعة "غير المبلغ عنها".

يجب أن يكون معروفًا أيضًا أن الأنف المحترق يمكن أيضًا أن يكون ناتجًا عن أي نمو جرثومي أو فطري أو عدوى فيروسية أخرى.

قد تكون مواجهة الإحساس بالحرقان في الأنف ناتجة عن أي عدوى كامنة أو تمزق في الجيوب الأنفية أو انسداد. عادة ما يكون نتيجة التهاب في الممر الأنفي ، مما يزيد من انتشار مسببات الأمراض.

كما هو الحال مع كورونا، في حين أنه من غير الواضح تمامًا ما الذي يسببها ، فقد لاحظت معظم دراسات الحالة أن الأعراض أكثر انتشارًا لدى أولئك الذين يواجهون انسدادًا في الجيوب الأنفية نظرًا لأنه من المعروف أن الفيروس يسبب التهابًا واسع النطاق ، فقد يكون تهيج الأنف أو الحساسية أمرًا شائعًا.

ومع ذلك ، يمكن أن يشعر الأنف المحترق بجفاف شديد أو يسبب شعورًا مستمرًا بالحكة بصرف النظر عن الأنف، قد ينتشر الإحساس بالحرقة إلى الحلق مصحوبًا بتقطير الأنف وسيلان العينين وانسداد الجيوب الأنفية بالإضافة إلى حكة في العينين.

ما هي أعراض الأنف الشائعة الأخرى لكورونا؟

بصرف النظر عن الإحساس بالحرقان في الأنف، تشمل بعض أعراض الأنف الشائعة الأخرى التي ظهرت مع كورونا ما يلي:

- انسداد الأنف

- عدم القدرة على شم / تمييز الروائح المختلفة

- التنقيط الأنفي الخلفي

- تعاني من صعوبة في التنفس بشكل جيد