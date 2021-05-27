كل ما يهمك عن عضاضة الفواكه لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 07:48 مساءً - لها فوائد عديدة فهي تساعد الطفل في سن معينة وقبل أن يصبح قادراً على المضغ أن يحصل على القيمة الغذائية لبعض أصناف الطعام الصلب، وليس بالضرورة أن يكون الفواكه، ولذلك تساعدك طبيبة الأطفال علياء أبوعمرو في التعرف على كل ما يهمك حول عضاضة الفواكه لطفلك ومحاذير استخدامها كالآتي.

كيف أختار العضاضة المناسبة لطفلي؟

تأكدي من جودة المادة المصنعة منها

يمكن البدء باستخدام العضاضة بعد سن الستة أشهر أي سن التسنين ودخول الطعام الصلب لتغذية الطفل.

تأكدي أن ثقوبها ضيقة جداً لكي لا تضر الطفل.

تأكدي من خامة تصنيعها ولا تشتري أي عضاضة دون أن تسألي الصيدلي عن جودتها.

إذا كان هناك رائحة كريهة تنبعث منها عند فتحها فهذا يعني أن المادة المصنعة منها غير آمنة للطفل.

كيف أتدرج في وضع الفاكهة في العضاضة؟

لا تستخدمي العضاضة الصلبة

يفضل أن تبدأي بوضع الفاكهة بالتدريج حسب درجة حلاوتها في العضاضة وتقديمها للطفل.

يمكن أن تبدأي بوضع الفاكهة الحاذقة للطفل.

ثم نتدرج بوضع الخضار المسلوقة وليس حسب المتعارف عليه أن العضاضة للفواكه فقط.

ثم نضع الفواكه الشديدة الحلاوة.

ثم نضع الفواكه المجففة.

خطوات وضع الفواكه في العضاضة؟

يجب غسل الفواكه بطريقة جيدة جداً لكي تتخلصي من أي عوالق أو بقايا أسمدة ومبيدات فيها.

يجب التخلص من البذور نهائياً لكي لا تنفذ من الثقوب أو تسبب تسديد العضاضة ولا يستفيد مها الطفل.

في حال تسديد العضاضة فهي سوف تسبب له الألم في الفك ويبتلع كمية من الهواء مما يسبب له المغص.

يمكن وضعها في الثلاجة لكي نقلل من آلام التسنين.

لا تضعي في العضاضة أي نوع من الفواكه في غير موسمها لأن الفواكه في غير موسمها تسبب النزلات المعوية للطفل.

يمكن البدء بوضع التفاح المقشر، ثم الكثرى، ثم الكيوي، ثم الفراولة، والمانجو، والجوافة والمشمش، والعنب، ثم الشمام والبطيخ والخوخ حسب الترتيب.

يفضل تأخير البطيخ والشمام والخوخ حتى يتم التأكد أنها غير مرشوشة بالمبيدات الحشرية أو مزروعة بواسطة الأسمدة والمعالجات الكيمايئية لانها تضر الطفل.

ويجب التدرج في تقديم الفواكه التي تسبب الحساسية للطفل مثل أن توضع له فيها كمية صغيرة جداً على مدار ثلاثة أيام ومتابعة ما يحدث للطفل من أعراض.

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