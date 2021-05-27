كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 07:48 مساءً - إذا ندر استخدام نوع من الطعام، فإنه يثير شكوك الحامل، ولا تصدق بسهولة صلاحيته لها أثناء الحمل، ومع قلة المعلومات عنه، من حقها اللجوء إلى مراجع تؤكد فائدته من ضرره، خوفاً من تأثيره السلبي على الجنين وعلى صحتها. ومن هذه الأطعمة نبات المورينجا، الذي استخدم منذ القدم في الطب التقليدي، لما يحتويه ويقدمه من فوائد صحية وقيمة غذائية عالية. والسؤال المتكرر، والذي يجيب عليه موقع "الطبي" ما هي فوائد تناول نبات المورينجا للحامل وهل يمكن تناوله أصلاً؟

تعرف شجرة المورينجا (بالإنجليزية: Moringa Oleifera) بالعديد من الأسماء، مثل شجرة الفجل، أو شجرة زيت البن. وقد أثبت نبات المورينجا إلى الآن، سلامة استخدامه من قبل المرأة الحامل، وخصوصاً الأوراق منها. وذلك إما عن طريق تناوله مباشرة، أو أخذ المكملات الغذائية التي تتكون من مستخلصات المورينجا، شريطة استشارة الطبيب، والالتزام بتناول كمية مناسبة ومحددة.

المورينجا للتخلص من غثيان الحمل

يخلص المورينجا من غثيان الحمل

من فوائد المورينجا للحامل، قدرته على التقليل من الدوار والإرهاق المصاحب لغثيان الحمل عند تناوله بكمية معتدلة ومناسبة، وبالتالي تشعر الحامل بالنشاط والحيوية. حيث يحتوي على فيتامين ب 6 الذي يتم وصفه للمرأة الحامل في معظم الأحيان، كمكمل غذائي للتخلص من غثيان الحمل.

المورينجا للوقاية من العيوب الخلقية

يحمي المورينجا من العيوب الخلقية للجنين

قد يتعرض الجنين في داخل الرحم إلى بعض الظروف المعروفة وأخرى غير المعروفة، ومن أكثرها انتشاراً العيوب في الأنبوب العصبي عند الجنين.

حيث يمكن الوقاية منها بأخذ مكملات غذائية تحتوي على حمض الفوليك، خصوصاً في الثلث الأول من الحمل. وقد أظهر نبات المورينجا احتوائه على كمية مناسبة من حمض الفوليك، إضافةً إلى غيرها من المواد المضادة للتأكسد والفيتامينات.

المورينجا لتقوية مناعة المرأة الحامل

يقوي المورينجا مناعة الحامل

ومن فوائد المورينجا للحامل، تزويد الجسم بفيتامين أ وفيتامين سي، إضافةً إلى الفينولات والفلافونويد. وجميعها يعمل كمضادات تأكسد تزيد من قوة جهاز المناعة في الجسم أثناء الحمل والولادة، وتحمي من الإصابة بالعديد من الأمراض.

المورينجا لعلاج أمراض الجهاز التنفسي عند الحامل

يعالج المورينجا الأمراض التنفسية

من الشائع بين النساء الحوامل، الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهاب القصبات، نظراً لانخفاض قدرة جهاز المناعة لديهن في التصدي للميكروبات. ومن فوائد المورينجا للحامل، قدرته على تخفيف الأعراض المصاحبة لأمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال واحتقان الأنف والتهاب الحلق.

لذلك يمكن للمرأة الحامل تناول مشروب دافئ من مستخلص ورق المورينجا المفيد في تخفيف مثل هذه الأعراض.

المورينجا لتنظيم السكر في الدم عند الحامل

ينظم المورينجا سكر الحمل

يطرأ على جسم المرأة الحامل الكثير من التغيرات الهرمونية التي يؤثر عدداً منها على مستوى الجلوكوز بالدم. فتكون الحامل عرضة للإصابة بسكر الحمل ومن فوائد المورينجا للحامل، قدرته على تنظيم مستوى السكر بالدم، وحماية الحامل من الإصابة بسكر الحمل. حيث أثبتت مستخلصات أوراق المورينجا ذلك.

المورينجا لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي

يعالج المورينجا اضطرابات الجهاز الهضمي

يساعد تناول شراب أوراق المورينجا على التخلص من اضطرابات المعدة والأمعاء، مثل الإسهال والإمساك. وذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

كما يمكن إضافة ماء جوز الهند والعسل إلى مستخلص أوراق المورينجا للحصول على فائدة أكبر.

المورينجا يقي من الإصابة بفقر الدم

يقي المورينجا من فقر الدم

وذلك نظراً لاحتواء المورينجا على كمية جيدة من الحديد، مما يساعد في الحفاظ على نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الحامل.

المورينجا تساعد في عملية الولادة

يساعد المورينجا في تسهيل الولادة

ومن فوائد المورينجا للحامل، المساعدة في تخفيف الآلام المصاحبة لعملية الولادة والوقاية من المضاعفات التي يمكن حدوثها أثناء الولادة أو بعدها. حيث أظهر نبات المورينجا قدرته على تقوية عضلات الرحم، والمساعدة في عملية انقباض عضلات الرحم.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

