مدة النفاس بعد الولادة القيصرية والطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 07:48 مساءً - تدخل المرأة في فترة "النفاس" بعد الولادة لتنهي رحلة 9 أشهر من التغيرات ويستعد جسدها لتأدية دوره الجديد في رحلة الأمومة. فخلال هذه الفترة يعود الرحم لحجمه الطبيعي بعد أن تضاعف عن حجمه بحوالي 22 مرة ويستعد الثدي لتغذية الطفل من خلال الرضاعة الطبيعية. وبالتأكيد لن يحدث هذا في يومٍ وليلة. تعرفي وكما ورد في موقع معلومة طبية على كل مراحل التغيرات خلال فترة النفاس وكيف تعتنين بجسمك خلال هذه الفترة.

ما هي فترة النفاس؟

ماذا أتوقع خلال فترة النفاس؟

كيف أتغلب على تعب بعد الولادة؟

كيف أعتني بجرح الولادة في فترة النفاس؟

ما هي حمى النفاس؟

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة؟

متى يجب على المرأة بعد الولادة زيارة الطبيب؟

ما هي فترة النفاس؟

تمتد فترة النفاس لمدة 6 إلى 8 أسابيع بعد الولادة أي شهرين تقريباً. حيث يستعيد فيها الرحم حجمه الطبيعي ويتخلص من الأنسجة المتبقية والسوائل التي تكونت خلال الحمل، يستمر دم النفاس لما بين يومين إلى 14 يوماً، أو أكثر من ذلك بقليل. وقد تتأثر المرأة من الناحية الفسيولوجية والنفسية وتشعر بالاضطراب والأرق والتعب. لذا من المهم أن تحصل خلال فترة النفاس على الراحة الكافية، والعناية بجرح الولادة وبالتغذية السليمة والبعد عن المؤثرات السلبية.

ماذا أتوقع خلال فترة النفاس؟

خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد الولادة:

1 - لا تتوقعي أن يعود بطنك لحجمه الطبيعي تماماً، فكلًا من الرحم وعضلات وجلد منطقة البطن تحتاج فترة تصل لأسابيع حتى تتقلص، وفي حال أنجبتي بعملية قيصرية، قد تحتاج وقتاً أطول للشفاء.

2 - غالباً ما يبدأ جسمك بخسارة بعض الوزن بعد الولادة مباشرة بما يقارب 5-7 كيلوغرامات، وهو وزن الطفل والمشيمة وسوائل الرحم.

3 - قد تشعرين بالتعرق المفرط ليلاً، وهو أمر شائع وطبيعي.

4 - من الطبيعي أن تشعري بالنفخة والحاجة للتبول أكثر من المعتاد بسبب حصولك على الكثير من المحاليل الوريدية أثناء الولادة.

5 - سوف يستمر دم النفاس حاملاً معه بعض الأنسجة المتبقية والدم والمخاط من الرحم لمدة 10 أيام ثم يخف بعدها بالتدريج.

6 - توقعي انتفاخاً في المنطقة الحساسة لفترة من الوقت، وعمل مغطس بماء دافئ فقط يساعد على تخفيف التورم.

7 - قد تقل كفاءة وظائف الأمعاء نتيجة التخدير خلال الولادة فمن الشائع الإصابة بالإمساك خلال أول الأيام، لذا عليك تناول الكثير من السوائل والألياف.

8 - سيبدأ الثدي بإفراز كميات قليلة من الحليب لونه أصفر وسميك القوام وهو حليب اللبأ، الذي يعتبر هاماً للطفل ومغذياً جداً وهو يسبق إنتاج الحليب العادي.

كيف أتغلب على تعب بعد الولادة؟

استعملي كمادات باردة

1 – استعملي كمادات باردة باستمرار لتخفيف تورم جرح الولادة الطبيعية، واستخدمي مرشاً أو مغطساً فيه ماء دافئ فقط لرشه على المنطقة الحساسة بعد التبول، واحرصي على تجفيف المنطقة برفق بمناديل للاستخدام مره واحدة لمنع الالتهابات.

2 - لا تمارسي أي تمارين قاسية أو حمية لإنقاص الوزن، وتجنبي الأشياء التي قد تضرك خلال فترة النفاس.

3 - حاولي تناول الكثير من الماء والألياف لتفادي الإمساك خلال فترة النفاس خاصة خلال أول أسبوع.

4 - من الأفضل متابعة حرارة الأم من 2-4 مرات يومياً خلال الثلاثة أيام الأولى بعد الولادة.

5 - اطلبي من الطبيب وصف مستحضرات مناسبة لحماية حلمات الثدي من التشقق، ولتخفيف تورم المنطقة الحساسة.

6 - تحركي يومياً قدر استطاعتك لتخفيف الألم والغازات، وتناولي الأغذية المناسبة بعد الولادة مثل الشوربة والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لزيادة مستويات الطاقة لديك.

7 - احصلي على كفايتك من النوم قد الإمكان.

8 - مارسي تمارين كيجل حسب ما ينصح به الطبيب وفقط عندما يسمح لك بذلك، فهي تساعد الرحم والمثانة على التعافي بسرعة.

9 - لا تجعلي فترة النفاس فقرة زيارات مفتوحة وضعي حدود لاستقبال الضيوف بعد الولادة حتى لا تجهدي نفسك.

كيف أعتني بجرح الولادة في فترة النفاس؟

تفادي الالتهابات

بعد الولادة الطبيعيّة

عمل مغطس، وذلك لتنظيف الجرح وتحفيز حركة الأمعاء. واحرصي على تغيير الفوطة باستمرار وتجفيف المنطقة واستخدام المرهم الذي تصفه الطبيبة لتفادي الالتهابات. أما عن طريقة المغطس:

1 - املئي مغطس الحمام بالماء الصافي الساخن لدرجة يمكنك احتمالها.

2 - لا تضيفي أيّة أملاح أو مواد للماء.

3 - اطلبي من أحدهم مساعدتك في الدخول إلى المغطس والخروج منه، خصوصاً في الأيام الأولى التي تتبع عمليّة الولادة.

4 - كرري عمل المغطس مرتين أو ثلاث مرات يوميّاً لمدة 15-20 دقيقة.

بعد الولادة القيصرية

عليك الحفاظ على جفاف الجرح واستخدام المرهم الذي تصفه الطبيبة لتفادي الالتهابات، وكذلك عدم حمل الأشياء أثقل من وزن طفلك وعدم الحركة بقوة أو ممارسة تمارين البطن حتى تسمح لك الطبيبة وتعافي الجرح تمامًا.

ما هي حمى النفاس؟

ترتفع درجة الحرارة

حمى ما بعد الولادة هي من أكثر مضاعفات فترة النفاس شيوعاً خاصة في حالات الولادة القيصرية، وتحدث حُمّى النفاس خلال الأيام العشرة الأولى من فترة النّفاس، وتمتد لأكثر من 24 ساعة نتيجة التعرض للعدوى، والتي غالباً تُصيب مكان المشيمة في الرحم، وقد تنتقل العدوى إلى الدم وتتسبّب الإنتان أو ما يُعرف بين الناس بتعفُّن الدم. أعراضها:

1 - ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 38 درجة مئوية.

2 - الشعور بالبرد والقشعريرة.

3 - فقدان الشهية والصداع.

4 - الشعور بمغص وآلام في البطن والرحم.

5 - وجود افرازات برائحة كريهة مع احتمالية خروج قيح معها.

6 - فشل الرحم في العودة إلى حجمه الطبيعي.

7 - حدوث التهاب في الثدي في حالة الرضاعة الطبيعية.

تابعي الطبيب في حال استمرت الحمى أكثر من 24 ساعة لأن لها مضاعفات أخرى تؤثر على الجسم مثل الغدة الدرقية والنزيف الحاد واكتئاب ما بعد الولادة

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة؟

بسبب تغير الهرمونات والإجهاد النفسي والجسدي تصاب الأم بحالة من تغير المزاج والرغبة بالبكاء وتختلف حدة هذه المشاعر من أم إلى أخرى وتعاني منها حوالي 50 -70% من الأمهات ما بين اليوم الرابع والعاشر من الولادة، إلا أنها تزول.

لكن قد تمتد الأعراض فتجد حوالي 8 – 12% من النساء صعوبة أكبر في التغلب على اكتئاب ما بعد الولادة ويصاحبها هبوط حاد في المزاج، واللامبالاة وفقدان الشهية، وعدم الرغبة في العناية بالطفل.

ساعدي نفسك في التغلب على الشعور السلبي واطلبي المساعدة وتعرفي على تجارب الأمهات مع الاكتئاب بعد الولادة. وتذكري دومًا أن هذه المرحلة مؤقتة وعليك الاستمتاع بفترة النفاس مع طفلك قبل ان يكبر ويتغير.

متى يجب على المرأة بعد الولادة زيارة الطبيب؟

1 – إذا تجاوزت الفترة التي تشعرين فيها بأعراض الاكتئاب أسبوعين أو أحسست بأنّ هذه الأعراض قد تطورت وأصبحت أكثر سوءاً.

2 – إذا أصبحت أعراض الاكتئاب تؤثر في حياتك وواجباتك اليوميّة، حيث أصبحت غير قادرة على القيام بواجباتك البسيطة، وغير مبالية باحتياجات وليدك.

3 - إذا فقدت القدرة على النوم، والشهية.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.