كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 07:48 مساءً - عسل النحل هو هبة الطبيعة للإنسان، فهو غذاء مدهش، له العديد من الفوائد الصحية، ويتميز بخصائصه العلاجية، ومنذ القدم عرفت فوائدة الطبية لتقوية الجهاز المناعي، والتخفيف من أعراض بعض الأمراض، كنزلات البرد والإنفلونزا، وذلك لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة مفيدة للجسم، كالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والالتهابات، ويمكن استخدامه كبديل صحي للسكر في الكثير من الوصفات والمشروبات. "الخليج 365 وطفلك، بعد استشارة خبرائها، تقدم لك أهم فوائد العسل، والسن المناسبة والكمية المسموح بها لتناوله عند الأطفال.

فوائد عسل النحل للأطفال

فوائد عسل النحل للأطفال

1 - يحتوي عسل النحل على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة لأجسامهم.

2 - يحمي الكبد، ويساعد على التحكم في مستوى السكر بالدم.

3 - يتمتع بخصائص علاجية، كتخفيف السعال والبرد، وخفض سكر الدم.

4 - يساعد على التئام الجروح وعلاج الحروق.

5 - يساعد على تخفيف التهاب الحلق.

6 - يعالج اضطرابات المعدة، ويعزز عملية التمثيل الغذائي. ويخفف آلام الأسنان.

7 - يساعد على التخفيف من آلام العضلات. ويشفي تقرحات الفم.

8 - يساعد على علاج الربو، ويسهل التنفس. ويعالج المشكلات الالتهابية. حيث يساعد في الحفاظ على ميكروبات الأمعاء الصحية لدى الأطفال.

9 - يخفف من ارتجاع المريء. ويقلل الإمساك والإسهال. على الرغم من فوائد العسل العديدة، ربما يكون الاستخدام الطبي الأكثر انتشارًا للعسل، علاج السعال والبرد.

10 - يساعد كذلك على نوم الطفل بشكل أعمق.

11 – يرطب عسل النحل البشرة عند استخدامه موضعيّا.

كمية عسل النحل المسموح بها للأطفال

الكمية المسموح بها

يجب ألا يشكل تناول السكريات أكثر من 10٪ من السعرات الحرارية اليومية للطفل، ولأن العسل أكثر صحة، فإننا نستخدمه بدلًا من السكر، تعرفي إلى الكمية اليومية المناسبة منه للأطفال حسب أعمارهم:

الأطفال أقل من 12 شهراً: العسل غير مناسب للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام.

الأطفال في عام إلى عامين: ملعقتان صغيرتان (34 جراماً).

الأطفال في عمر 3 إلى 6 سنوات: ملعقتان صغيرتان ونصف ملعقة (42.5 جرام).

الأطفال أكبر من 6 سنوات: 3 ملاعق صغيرة (51 جراماً)..

عسل النحل الأفضل للأطفال

عسل النحل الخام

هناك نوعان من العسل

عسل النحل الخام:

لا يُعالج أو يُصفى بأي شكل من الأشكال، إذ إنه يخرج مباشرةً من خلية النحل ويُعبأ، ولذلك فهو مرتفع القيمة الغذائية، وغني بالفيتامينات والمعادن والمركبات الصحية الأخرى، مقارنة بالعسل المعالج. يحتوي العسل الخام أيضًا على كمية أعلى من حبوب اللقاح، لذا إذا كنتِ تقدمين العسل لطفلكِ لتخفيف الحساسية، فقد يوفر النوع الخام منه المزيد من الفوائد لطفلكِ. لكنه يحتوي أيضاً على سموم طبيعية، يمكن أن تصيب طفلكِ بحساسية أو تسمم، الذي تتمثل أعراضه في انخفاض ضغط الدم والغثيان والقيء.

عسل النحل المصنع:

هو يُعالج، لذا فالسموم تقل به، ولا يكون لها تأثير في الجسم، بالإضافة إلى أنه خالٍ من حبوب اللقاح والغبار، ما يعني أن مخاطره أقل مقارنة بعسل النحل الخام. لذا إذا كنتِ تريدين تقديم قيمة غذائية مرتفعة لطفلك، فعليكِ بالعسل الخام، ولكن مع الانتباه بدقة إلى الكمية المسموح له بتناولها في مثل سنه، واحتمالية تعرضه لآثار جانبية. أما إذا كنتِ تريدين تجنب مخاطر العسل الخام، فاختاري العسل المعالج.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.