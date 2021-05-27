شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأكل مانجو دون زيادة فى الوزن؟ احسب سعراتك الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنصح دائمًا بتناول الفواكه الموسمية، وعندما يتعلق الأمر بموسم الصيف فإن إضافة المانجو إلى نظامك الغذائي اليومي أمر لا مفر منه، ولكن هل حقيقى تتسبب المانجو في زيادة الوزن؟ وما هي الطرق السهلة والصحية لإضافة المانجو إلى نظامك الغذائي اليومي دون أن تتسبب بزيادة الوزن؟

وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا"، يتجنب العديد من محبي اللياقة البدنية تناول المانجو خوفًا من زيادة الوزن، إلا أن خبراء التغذية يعتقدون بأن المانجو خالية من الدهون والكوليسترول والملح وهي ضرورية خلال موسم الصيف، ولكن بالتأكيد أن الإفراط بتناول المانجو له آثار جانبية.

ومن المهم عندما يتعلق الأمر بمراقبة الوزن، التركيز على التحكم فى الكمية المتناولة من المانجو، بحيث تأكل في حدود السعرات الحرارية المحدد لها، كما يجب الامتناع عن تناول المانجو مباشرة بعد الوجبة لمنع زيادة الوزن، حيث يُنصح بتناولها صباحًا أو كوجبة خفيفة في المساء.

- المانجو وإنقاص الوزن

على الجانب الآخر، يعتقد بعض الخبراء أن المانجو مفيدة بالفعل في إنقاص الوزن إذا تم تناولها في حدود سعرات حرارية محددة، حيث يوفر المانجو اندفاع السكر لجسمك ويبقيك نشيطًا لفترة طويلة، مع أهمية مراقبة السعرات الحرارية للحصول على أقصى قدر من الفوائد من هذا المنتج الموسمي.

جدير بالذكر أن المانجو تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وحمض الفوليك وفيتامين ب، ويمكن أن تساعد في حصول الجسم بطريقة صحية على الاحتياجات الغذائية التي قد تؤدي إلى تعزيز نظام المناعة، كما تحسن الهضم، وتحافظ على صحة الشعر والبشرة ومفيدة أيضًا لصحة القلب والعين.