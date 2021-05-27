شكرا لقرائتكم خبر عن الليمون يحافظ على صحة الشعر والتخلص من قشرة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الليمون العديد من الفوائد على الصحة العامة للجسم، فهو غنى بفيتامين C، والكالسيوم، وحمض الفوليك وفيتامين B5وفيتامين B3وفيتامين B1 والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والسكر والكربوهيدرات، كما أنه يحتوى على حامض الستريك، لذلك مذاقه حمضي جدًا، لكنه يشتهر أيضا بأنه غنى بمضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتمنع الالتهابات.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Dr health benefits، فانه يحمل العديد من الفوائد على صحة الشعر، لأنه غنى بفيتامين سى ومضادات الأكسدة التي تمنع تلف الجلد والشعر، حيث يتم فرك الليمون على بصيلات الشعر أو يتم غسل الشعر بعصير الليمون ثم شطفه بالماء.

ومن أبرز الفوائد الصحية لليمون على الشعر:1. يجعل شعرك لامع بشكل طبيعي

يلعب الليمون دورًا كبيرًا في حماية الشعر من الجفاف ويكسبه اللمعان ويمنعه من الجفاف، ويمكنك استخدامه من خلال عصر نصف ليمونة ثم يتم مزجها مع كوبين من الماء ثم امزجي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح ثم ضعيها في النهاية بالتساوي على الشعر لبضعة دقائق ثم يتم شطفه لاحقًا بالماء العذب.

2. تخلصي من الشعر الدهني

تتعدد مشاكل الشعر الدهني الذى ينتج عن الزيوت داخل بصيلات الشعر، مما يعرضه للغبار والتصاق الأتربة به، حيث تفرز فروة الرأس الدهون الزائدة بسبب خلل في نشاط الغدد الدهنية التي تفرز الدهون، وبالتالي تتكون طبقة شمعية من الزيت على الجلد، ويعمل الليمون الذى يحتوى على حامض الستريك على التخلص من الدهون الزائدة على فروة الرأس وتطهيرها وفتح بصيلات الشعر المسدودة.

3. يتحكم في لون بصيلات الشعر

يتحكم الليمون في صبغة لون الشعر وتحديدا الميلانين، لأنه يحتوى على حامض الستريك الذى يقلل من خيوط لون الشعر للأشخاص ذوي الشعر الأشقر الحقيقي أو البني الفاتح.

4. التغلب على قشرة الرأس

قشرة الرأس من أبرز مشكلات الشعر، والليمون الوسيلة الأفضل للتخلص منها لأنه يحتوي أيضًا على عناصر مغذية أخرى لديها القدرة على تغذية فروة الرأس، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ب.فيتامين ج، كما له تأثيرات مضادة للأكسدة لا تقوي بصيلات الشعر فحسب، بل تحفز أيضًا إنتاج الكولاجين لإصلاح تلف الشعر، كماتساعد فيتامينات ب في الحفاظ على صحة فروة الرأس بشكل عام، كما تشير التقارير إلى أن نقص فيتامين ب يؤدي إلى التهاب الجلد الدهني والطفح الجلدي والتهابات الأظافر.