شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقرأ نتائج تحليل الغدة الدرقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية هي عضو صغير يقع في مقدمة العنق وملفوف حول القصبة الهوائية، تتشكل الغدة الدرقية على شكل فراشة وتساعد جسمك على القيام بأشياء محددة تمامًا مثل الغدد الأخرى، تصنع الغدة الدرقية هرمونات تساعد في التحكم في بعض الوظائف الحيوية لجسمك، في هذا التقرير نتعرف على علامات T1 و T2 و T3 و T4 و TSH في اختبار الغدة الدرقية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

إذا كانت غدتك الدرقية لا تعمل بشكل صحيح، فقد تسبب مشاكل مختلفة في الجسم، فإذا كان جسمك يفرز الكثير من هرمونات الغدة الدرقية، يمكن أن تصاب بحالة تسمى فرط نشاط الغدة الدرقية.

وإذا كان جسمك ينتج القليل جدًا من هرمونات الغدة الدرقية، فإن هذا يسمى قصور الغدة الدرقية وكلتا الحالتين تحتاجان إلى تدخل طبي.

ماذا تفعل الغدة الدرقية؟

تتحكم هرمونات الغدة الدرقية في عملية التمثيل الغذائي، وهي عملية يتم فيها تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة يستخدم الجسم الطاقة للحفاظ على عمل النظام بأكمله.

عندما يتم اختبار الغدة الدرقية بنفسك، تظهر التقارير القيم المختلفة للغدة الدرقية T1 و T2 و T3 و T4 و TSH وهنا كل ما تعنيه هذه القيم.

T0 و T1 و T2

T0 و T1 و T2 هي سلائف الهرمونات والمنتجات الثانوية لتخليق هرمون الغدة الدرقية هذه خاملة تمامًا ولا تعمل على مستقبلات هرمون الغدة الدرقية.

T3

اختبار T3 هو مستوى هرمون ثلاثي يودوثيرونين يُقترح الاختبار عادةً عندما تشير نتيجة T4 و TSH إلى فرط نشاط الغدة الدرقية.

المعدل الطبيعي لـ T3 هو 100-200 نانوجرام / ديسيلتر يمكن أن تشير المستويات العالية جدًا إلى حالة تسمى مرض جريفز، وهو اضطراب في المناعة الذاتية مرتبط بفرط نشاط الغدة الدرقية.

T4 و TSH

هذان هما الاختباران الأكثر شيوعًا لوظائف الغدة الدرقية وعادة ما يُنصح بهما معًا، يُعرف اختبار T4 باسم اختبار هرمون الغدة الدرقية يشير المستوى العالي من T4 إلى فرط نشاط الغدة الدرقية.

تشمل الأعراض الشائعة القلق وفقدان الوزن غير المبرر والرعشة والإسهال.

يرتبط معظم T4 في جسمك بالبروتين وكمية صغيرة منه ليست كذلك ، T4 هو الشكل المتاح بسهولة لجسمك لاستخدامه.

يقيس اختبار TSH مستوى هرمونات الغدة الدرقية في الدم، يتراوح نطاق الاختبار الطبيعي بين 0.4 إلى 4.0 ملي وحدة / لتر.

إذا كانت قراءة TSH أعلى من 2.0 ميكرو / لتر ، فأنت معرض لخطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية تشمل الأعراض الشائعة زيادة الوزن والتعب والاكتئاب وهشاشة الأظافر والشعر.

يتم إجراء كل من اختبارات T4 و TSH بشكل روتيني عند الأطفال حديثي الولادة في قصور الغدة الدرقية إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى إعاقات في النمو.