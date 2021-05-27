ما هو معدل نمو الشعر وهل توجد طريقة لتعزيز سرعة التنامي؟

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

يتأثر نمو الشعر لدى البشر بعدد من العوامل المختلفة، مثل الوراثة والجنس والعمر، لكنه عموما، يتبع دورة نمو محددة بثلاث مراحل متميزة ومتزامنة.



ويمر نمو الشعر أولا بطور التنامي (Anagen)، ثم ثانيا بطور التراجع (Catagen)، وثالثا طور الانتهاء (Telogen)، ولكل مرحلة من هذه المراحل الثلاث خصائصها المحددة التي تحدد طول الشعر.

وتحدث هذه المراحل بشكل متزامن، حيث يمكن أن تكون أحد خصلات الشعر في طور التنامي، بينما تكون الأخرى في طور الانتهاء.

ما مدى سرعة نمو الشعر؟

ينمو الشعر من جذر تحت فروة الرأس تغذيه الأوعية الدموية. وينتج الدم خلايا تدفع الشعر عبر الجلد. ويموت الشعر مع مرور الوقت ويخرج من خلال الجلد، ولذلك يمكننا الحصول على قصات شعر مختلفة دون الشعور بالألم.

وفي حين أن العمليات البيولوجية هي نفسها بالنسبة للجميع، إلا أن سرعة نمو الشعر تختلف.

ووفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، ينمو الشعر بمعدل 1.2 سم تقريبا شهريا، أي ما يصل إلى نحو 0.3 سم في الأسبوع، ، ويبلغ 15.24 سم في السنة.

لكن الصحة والعمر ونوع الشعر تؤثر جميعها على معدل نمو الشعر. وتميل بصيلات الشعر أيضا إلى الموت مع تقدم العمر.

هل يمكنك جعل الشعر ينمو بشكل أسرع؟

بالنظر إلى البيولوجيا المعنية، من الواضح أن الشعر الصافي يتطلب الظروف والتغذية المناسبة للنمو.

ومثل أي جزء آخر من الجسم، يمكن أن تتسبب الرعاية غير الملائمة في حدوث أضرار وتؤثر في النهاية على معدلات نمو الشعر.

وعلى هذا النحو، من الممكن مساعدة الشعر على النمو بشكل أسرع من خلال العناية به.

ويمكن للناس المساعدة في زراعة الشعر من خلال اتباع الخطوات التالية:

- استخدم الشامبو المناسب والظروف والأقنعة والعلاجات

- الحفاظ على صحة فروة الرأس

- قصات شعر منتظمة (كل شهرين إلى أربعة أشهر)

- اتباع نظام غذائي صحي

- تناول مكملات مثل فيتامين D أو أوميغا 3