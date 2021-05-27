شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات تكشف أهم مميزات ساعة أبل الجديدة 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد ساعة أبل «Apple Watch» أفضل ساعة ذكية سواء كان ذلك من ناحية الشكل الخارجي، أو من ناحية تصميم النظام المميز الذي يوفر تتبعًا ممتازًا للياقة البدنية، بالإضافة إلى أن الساعة تتوافق مع بقية أجهزة أبل.

ظهرت العديد من التسريبات حول إمكانيات ساعة أبل 2021 والمتوقع إطلاقها هذا العام وأول تغيير مهم هو التصميم الجديد تمامًا.

ووفقا لموقع «MacRumors» في العام الماضي قال محلل أبل مينج تشي كو إن ساعة أبل 2021«Apple Watch 2021» ستخضع لعملية إعادة تصميم.

وكشف مسرب أبل المعروف جون بروسر عن تصورات يُزعم أنها من هذا التصميم الجديد بناءً على صور«real-world images» المسربة وملفات التصميم بمساعدة الحاسوب «CAD» من مصدر سلسلة التوريد.

ويتميز التصميم الجديد بجوانب أكثر انسيابية، مما يجعل ساعة أبل الجديدة تتماشى مع لغة تصميم أبل الحديثة التي شوهدت على iPad Pro وiPad Air وiPhone 12 وiMac.

ويتوقع بروسر أن تظل خيارات حجم العرض كما هي، ولكن قد يكون هناك خيار لون أخضر جديد.

والتحديث الجديد في الساعة يتمثل في إضافة تقنية مراقبة نسبة السكر في الدم وهي الأولى من نوعها، فيما يمكن أن يكون طفرة في مراقبة حالات مرض السكري بسهولة أكبر.

ووفقًا لـ «ETNews»، ستتميز ساعة أبل الجديدة 2021 «Apple Watch Series 7» بمراقبة نسبة السكر في الدم عبر مستشعر بصري غير جراحي.

ويعد قياس مستويات السكر في الدم، أمرًا حيويًا لحالات مثل مرض السكري. وعادة يتطلب قياس نسبة السكر في الدم اختبار قطرة دم في جهاز قياس نسبة السكر في الدم أو استخدام جهاز مراقبة السكر المستمر المزروع تحت الجلد (CGM).

ويُعتقد أن المستشعر البصري لنسبة السكر في الدم من تصميم أبل، وهو حل لمراقبة مستمرة على الجلد ولا يتطلب عملية زرع.

ويقال إن الشركة حصلت على براءات اختراع حول مراقبة نسبة السكر في الدم، ويُزعم أنها تركز الآن على ضمان الموثوقية والاستقرار قبل تسويق التكنولوجيا.

وفي مايو، تم الكشف عن أن شركة آبل هي أكبر عميل لشركة الإلكترونيات البريطانية الناشئة «Rockley Photonics». وطورت «Rockley Photonics» مستشعرات بصرية غير جراحية للكشف عن العديد من المقاييس الصحية المتعلقة بالدم، بما في ذلك ضغط الدم وسكر الدم ومستويات الكحول في الدم.

وقد تؤدي القدرة على ملاحظة أي زيادات أو انخفاضات كبيرة في نسبة السكر في الدم على ساعة أبل إلى زيادة الوعي بحالة صحية محتملة أو ببساطة تساعد في تحسين النظام الغذائي للمستخدم.

وأضافت أبل مجموعة من الميزات الصحية إلى ساعة أبل في السنوات الأخيرة، مثل القدرة على قياس مستويات الأكسجين في الدم أو إجراء تخطيط كهربية القلب.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق ساعة أبل «Apple Watch Series 7» في وقت لاحق من هذا العام، وتتميز بقدرات مُحسّنة لتتبع السباحة.