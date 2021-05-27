شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل الصحى مفيد..شرب الماء وتناول الفيتامين حسب الاحتياج والإجازة مش للنوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشبكة العنكبوتية والمعلومات المتاحة عليها تقدم لنا طرق وارشادات لحياة صحية، لكن المتخصصين في المجال الطبي والغذائى يؤكدون ضرورة الحذر من تطبيق هذه الطرق بدون علم، وماعليك أن تفعله هو أن تبحث بنفسك عن العادات الصحية التي تناسب طبيعة جسمك وذهنك، والانتباه إن هناك بعض العادات الصحية المفيدة بالفعل، لكن إذا بالغت في الالتزام بها تأتى بنتيجة عكسية

يقدم الـ Brightside تقريرعن أهم العادات الصحية التى تبالغ فى استخدامها وتؤدى للضرر .



شرب الماء بأكثر من حاجة الجسم

شرب كميات من المياه لايحتاجها الجسم يوميا:

حين تشعر بالعطش، فالأفضل أن تتناول زجاجة كاملة من الماء بما يعادل 8 أكواب يوميا، خاصة إذا كنت في مكان حار، لكن في نفس الوقت لا تنسى أن هناك بعض المشروبات الأخرى التي تتناولها بشكل يومي تحتوي على الماء أيضا مثل الشاي والمياة الغازية والعصائر، لذا فإن نسبة الماء التي يمتصها جسدك تصبح أعلى من نسبة الماء المطلوبة، وهذا قد يكون مضرا لصحة الجسم، فكل إنسان له طبيعة امتصاص مختلفة، لذا فقد يحتاج كل شخص عددًا أكبرأوأقل من ثمانية أكواب مياه في اليوم، وليس هناك أي دليل علمي على أن الكم الزائد من الماء يؤدي إلى أي فوائد صحية.



ساعات النوم الطويلة تؤثر على التركيز

زيادة ساعات النوم في العطلات غير مفيد:

معروف أن النوم ضرورة كبيرة لصحة الجسم والذهن، لكنك لن تتمكن من تعويض ما فاتك من ساعات النوم في أيام عطلتك، وفى هذه الحالة يمكن أن يعرضك النوم لساعات طويلة في العطلات لبعض المشكلات الذهنية مثل قلة التركيز.



تناول ما يكفى من الفيتامينات

لمبالغة فى تناول المكملات الغذائية غير صحى :

قد يكون تناول المكملات الغذائية شيئا مطلوبا إذا كنت تعاني من نقص فيتامين معين، لكن هذا لا يعني أن المبالغة في تناول هذه المكملات الغذائية لا يمنع تعرضك إلى أمراض صحية خطيرة، ووفقا لبعض الدراسات فإنها قد تكون مصدر ضرر لك.



عدم استبدال الطعام بالعصائر

استبدال الطعام بتناول العصيرغير مفيد:

للعصائر فوائد كبيرة، لكنها تحتوي فقط على مياه وفواكه، فتناولها لا يكفى بإمداد الجسم بالمواد الغذائية التي يحتاجها، بالإضافة إلى أن كثيرا من العصائر تحتوي على كم كبير من الفواكه، وفي العادة فإن تناول هذا الكم من الفواكه في وقت واحد يمكن أن يزيد نسبة السكر في الدم بدرجة كبيرة.