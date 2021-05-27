مخاوف عالمية من جموح العلم في الخلايا الجذعية.. يتقدم بسرعة كبيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر البحوث حول الخلايا الجذعية مصدرا للأمل والخوف في آن واحد، ويجب وضعها في إطار أخلاقي خصوصا أنها تبدو كنوع من أنواع الخيال العلمي.

كما أكد لوكالة الأنباء الفرنسية المتخصص في أخلاقيات علم الأحياء في جامعة هارفرد إنسو هيون، الذي شارك في صوغ توصيات الجمعية الدولية لبحوث الخلايا الجذعية التي أعلنت، الأربعاء.

وفي ما يلي نص الحوار:

لم هذه التوصيات وما مدى تأثيرها؟

في معظم البلدان لا يوجد تشريع بشأن هذا النوع من البحوث ورغم أننا لا نملك سلطة معاقبة أي شخص لخرق هذه التوصيات، فإن لها تأثيرا، إذ يعمل بموجبها العلماء، فعملها مشابه قليلا لعمل إشارات المرور، وعندما يكون اللون أخضر، لا توجد مشكلة، يحتاج الباحثون فقط إلى إعلامنا بأنهم يجرون هذا البحث أو ذاك. عندما يكون اللون برتقاليا، فإنه يتطلب منا أن ننظر فيه.

ويشير اللون الأحمر إلى ضرورة عدم إجراء هذا البحث في الوقت الحالي، وهذه هي الحال، على سبيل المثال، مع الاستنساخ البشري التناسلي أو نقل الأجنة المعدلة وراثيا إلى الرحم.

ويعتقد بعض العلماء أن أخلاقيات علم الأحياء تقف في طريق العلوم. لكنني أعتقد، بخلاف ذلك، أنها تفتح الطريق أمامها: بدون إشارات مرور، تحدث اختناقات مرورية وحوادث سير".





هل تفهمون المخاوف المحيطة بهذه البحوث؟

يتساءل عامة الناس أحيانا إلى أين ستأخذنا العلوم كمجتمع، سواء أكان ذلك باستخدام تقنية كريسبر (وهي تقنية تعديل جيني تثير آمالا كبيرة، لكنها استخدمت في ولادة أطفال معدلين وراثيا في الصين عام 2018) أو تقنيات أخرى. هذا مصدر قلق مفهوم تماما.



لكن لا يوجد قائد موحِّد يقود العلوم ويقول كلنا نسير في هذا الاتجاه أو ذاك. كل شيء مشتت، كل فريق يعمل بمفرده وأحيانا تجتمع بحوثهم بطريقة عرضية ويحرزون تقدما علميا.

في مجال يتقدم فيه العلم بسرعة كبيرة، يجب أن يتطور الإطار الأخلاقي باستمرار. ورغم ذلك، يجب أن نحافظ على مبادئ أخلاقية واسعة يفهمها الجميع.

والشرط الأساسي هو أن تكون لهذه البحوث فائدة مجتمعية، أي أنهت تجعل من الممكن تعزيز المعرفة العلمية. وخلافا لذلك، ليس لديها سبب لأن تكون موجودة.

لنأخذ على سبيل المثال العلماء الذين يرغبون في صنع هجين بين الإنسان والشمبانزي (تشومان أو هيومانزي): لا تهدف هذه التجربة إلى الإجابة على أي أسئلة علمية. لذلك يجب ألا تكون موجودة.

على أي حال، هذا النوع من البحوث معقد جدا، لذلك من الصعب تخيل شخص ما يقوم بهذا النوع من التجارب في موقف سيارته. وهذا أمر يحد من مخاوفي".





هل هناك مجالات تجعلك تستغرب أن أحدا لم يجر تجارب فيها حتى الآن؟

أتردد في الإفصاح عنها لأنني لا أريد أن أعطي بعض الأشخاص فكرة القيام بها! إنما ثمة شيء واحد يمكنني التحدث عنه دون تردد، وهو إنقاذ الأنواع. إنه منظور مثير.

تحتفظ فرق من العلماء بالعديد من عينات الأنسجة الحيوانية المهددة بالانقراض في أماكن مبرّدة. لنتصوّر أن في إمكاننا، من هذا المنطلق، إنشاء نماذج من الأجنة قادرة على التطور: سيكون الامر مماثلا لسفينة نوح إلى حد ما، يمكننا إعادة هذه الأنواع والتكفير عن خطيئة التسبب في انقراضها".



