شكرا لقرائتكم خبر عن المرحاض الذكى أحدث طرق التشخيص لمشاكل الجهاز الهضمى والتهاب الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح باحثون بجامعة ديوك الأمريكية، فى تطوير مرحاض ذكى مزود بأداة ذكاء اصطناعى تتمكن من تحليل براز المرضى، وإدارة مشاكل الجهاز الهضمى المزمنة مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD) ومتلازمة القولون العصبى (IBS)، طبقا لتقرير نشر فى موقع ميديكال إكسبريس.





وأكد الباحثون أن التقنية الجديدة بالمرحاض الذكى تمكن أخصائيى الجهاز الهضمى من الحصول على المعلومات التى يحتاجون إليها لتوفير العلاج اللازم، حيث يعتمد على أطباء الجهاز الهضمى على المعلومات التى أبلغ عنها المريض ذاتيًا حول البراز للمساعدة فى تحديد سبب مشاكلهم الصحية المعدية المعوية، والتى يمكن أن تكون غير موثوقة، فغالبًا ما لا يتذكر المرضى كيف يبدو البراز أو عدد مرات التبرز، وهو جزء من عملية المراقبة القياسية التى تلعب دورًا فى التشخيص السليم للمرض.

وأشار الباحثون إلى أنهم يأملون فى توافر نموذج المرحاض الذكى للجمهور فى أقرب وقت، حيث مازالت عمليات التطوير مستمرة لتشمل أخذ عينات من البراز لتحليل العلامات البيوكيميائية التى ستوفر بيانات مرضية محددة للغاية لتلبية احتياجات المرضى وأخصائيى الجهاز الهضمى.

وتتعدد أسباب التهاب المعدة والتى قد تكون نتيجة لعوامل معينة مثل التلوث، وداء كرون وهو التهاب مزمن بالأمعاء، أو أمراض التهابية جهازية، أو نتيجة الالتهابات الناجمة عن تناول الأدوية التى تضعف الجهاز المناعى مثل أدوية العلاج الكيميائي والأشعة.

ومن أبرز أعراض التهابات المعدة الشعور بالحرقة وآلام فى المعدة، والغثيان والقىء والشعور بالشبع بسرعة.