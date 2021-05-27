10 طرق لجعل الأطفال سعداء في الإجازة الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 01:34 مساءً - لم تعد الصورة النمطية للعطلة العائلية المملة والمليئة بالتوتر، مقبولة لا بالنسبة للأطفال، ولا حتى الكبار، الذين باتوا يقضون أوقات السنة بإيقاع متسارع ليواكبوا تطورات الحياة اليومية، فالإجازة الصيفية تقليد ينتقل من جيل إلى جيل، ويستحيل تجاهله، بالنسبة للآباء الذين يتطلعون إلى كسر الروتين، تم اختيار هذه النصائح لجذب الأطفال في الإجازة الصيفية لإمتاع العائلة بأكملها.

1 – يجب الحد من الشاشات الإلكترونية

يجب الحد من الشاشات الإلكترونية

لسنا ضد إحضار الشاشات في رحلة العائلة مع الأطفال، بشرط عدم الاعتماد عليها لإرضاء الطفل في كل لحظة يستريح فيها من الحركة. فهذا سيجعل أي رحلة بائسة، رغم أن الهدف من الإجازة الصيفية هو الاستمتاع مع أسرتك، وليس مجرد إبقائهم هادئين.

2 - دعهم يخططون ويختارون

أي اجعلهم جزءاً من هذا التخطيط، إذا كنت تستعين بوكيل سفر، فتأكد من وجود أطفالك في تلك الاجتماعات معه. امنحهم خيارات تكون حسب إمكانياتك المادية ثم اشرح لهم موقفك، وحاول أن تؤيد اختياراتهم الممكنة! فعندما يأخذ الأطفال زمام الأمور، يدركون أكثر أهمية اتخاذ القرار.

3 - خصص وقتاً للقيلولة

لا للأنشطة المزدحمة

إن الإجازات مزدحمة وأوقاتها متعبة لجميع الأفراد. من المشي منذ الصباح الباكر، والنشاط المستمر الذي سيؤثر على أجسام الأطفال الصغيرة. فإذا وصلت طاقة الأطفال إلى مستويات منخفضة لن يكونوا قادرين على التفاعل، وفر على نفسك الكثير من التوتر والإزعاج من خلال التخطيط لأوقات الهدوء والراحة، بدلاً من اصطحاب الأسرة إلى أنشطة مزدحمة في الإجازة الصيفية قد لا يستمتع فيها أحد.

4 – كونوا مستعدين للرحلة

اصطحبوا ما تحتاجونه

إذا قررتم قضاء يوم على الشاطئ، عليكم عدم نسيان أشياء أساسية مثل الترطيب المناسب أو واقي الشمس أو أدوات التعويم، حاولوا أن تعيدوا النظر في كل الأدوات التي تم حزمها، وتأكدوا من اصطحاب مستلزمات الإسعافات الأولية أو البطاريات أو الأحذية والمشط أو أي شيء آخر تحتاجونه.

5 - الاستعانة بجليسة أطفال

يمكن إنفاق القليل من المال الإضافي وضمان إجازة عائلية ممتعة، مع استئجار جليسة أطفال، حيث سيشعر الأبوان بضغط أقل مع الاستعانة بعين ذات مسؤولية في رحلة تتضمن أطفالاً صغاراً وقد يكون هذا الجليس الجد أو الجدة، إذا تم اصطحابهما للرحلة.

6 - خصص وقتًا للبالغين

زيارة المتاحف للأطفال المدركين

الرحلة ليست فقط لإمتاع الأطفال الصغار، فالكبار منهم يحتاجون لزيارة متحف فني أو محطة تاريخية تكون بين الأنشطة. بعد زيارة أي مكان تاريخي، احجز في مطعم قريب من المكان، ودع الأطفال المراهقين يستمتعون بروعة المكان، وينسجون الأحداث الدرامية التي حصلت فيه.

7 – اختر أنشطة يتفاعلون معها

أنشطة تثير الفوضى

إذا كانت الإجازة الصيفية عبارة عن سلسلة لا نهائية من زيارة المتاحف، فتوقع أن يملّ الأطفال من النظر، ويحاولون لمس الأشياء بأيديهم، لذلك ابحث عن الأنشطة التي تسمح لأطفالك بالتفاعل واللعب وإثارة الفوضى والقيام بالأشياء التي يريدون القيام بها عادةً.

8 - لا تفاجئهم بنوع الطعام

بعد يوم طويل اختر وجبات الطعام المألوفة لديهم، فهم في ذلك الوقت ليسوا قادرين على التجريب، التقط الصور معهم في كل مكان، ولا تتفاجأ أنهم سيصابون بالملل، وسيطلبون تغييراً غير متوقع، وربما يكون سخيفاً بالنسبة لك.

9 – التزم ببعض الروتين

التزم ببعض الروتين

يحب الأطفال الروتين والعادات التي يمارسونها، إذا كان أطفالك معتادون على تناول الطعام في أوقات معينة، فتأكد من تناولهم وجبة خفيفة في تلك الأوقات، حتى لو كانت في منتصف جولة أو كنت على متن طائرة. إذا كانوا ينامون في وقت محدد، فلا تغيّر هذا الروتين في المنتجع. فهذا لن يتعبك بعد نهاية الإجازة الصيفية.

10 - تعوّد أن تقول لا

تعوّد أن تقول لا

ابدأ كل يوم بـ "هذا ما سنفعله". أنهي كل يوم بعبارة "هذا ما فعلناه". فالإنشطة الفجائية من قبلك قد تتعبهم، هذا لا يعني أن تلبي جميع طلباتهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمشتريات والوجبات الخفيفة الإضافية حتى لا تضطر إلى قول نعم طوال الرحلة.