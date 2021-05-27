شكرا لقرائتكم تعرف على أفضل 5 أنواع من الحبوب الكاملة لصحة الأمعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لطالما ينصح الأطباء وخبراء التغذية بإدراج الحبوب الكاملة ضمن الأنظمة الغذائية اليومية نظراً لفوائدها العديدة، خاصة للجهاز الهضمي.

ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب أن تشكل الحبوب ما لا يقل عن 40% من النظام الغذائي اليومي للإنسان، مثل الحنطة السوداء، والأرز، والشوفان، والبرغل والذرة وغيرها، بحسب تقرير لوكالة "نوفوستي".

وتحتوي هذه الحبوب على ألياف غذائية لا يمكن تعويضها، بالإضافة إلى ذلك فهي مصدر مهم للمعادن والعناصر الدقيقة وفيتامينات مجموعة В. ولكل نوع من هذه الحبوب فوائد خاصة. لذلك فإن النظام الغذائي يعتبر صحيا تماما عندما يحتوي على أكبر قدر من الحبوب الكاملة.

الحنطة السوداء

1) الحنطة السوداء

تحتل الحنطة السوداء مركز الصدارة بين هذه الحبوب، لأنها غنية بالبروتينات النباتية والكربوهيدرات البطيئة الامتصاص ومضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من الشيخوخة المبكرة.

كما أنها غنية بالحديد والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس والمنغنيز. كما أن الألياف الغذائية الخشنة تحفز تمعج الأمعاء وتزيل الكوليسترول الزائد وتخفض خطر الإصابة بالسكري وتفيد في مكافحة ارتفاع مستوى ضغط الدم.

الأرز البني

2) الأرز

يعتبر الأرز مصدرا مهما للزنك، الذي يحمي ويجدد الجلد والأغشية المخاطية. ولكن للحصول على الزنك يجب تناول الأرز البني وليس الأبيض. لأن جميع المواد المفيدة مثل الفوسفور والمغنيسيوم والزنك وفيتامينات مجموعة В موجودة في قشرة حبوب الأرز. أي أن الأرز الأبيض يبقى فقط مصدرا للكربوهيدرات. كما يمكن تناول الأرز البري، الذي يعتبر أفضل أنواع الأرز.

ويساعد تناول الأرز بصورة منتظمة، على التخفيف من أعراض عرق النسا وخلل التوتر العصبي وكذلك في إزالة النويدات المشعة من الجسم، ويقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالتهاب الجلد والمفاصل، ويسرّع في التئام الجروح ويحسّن عملية الهضم.

الشوفان

3) الشوفان

انتشرت منذ زمن بعيد عادة تناول عصيدة الشوفان في الفطور. لأن الشوفان يحتوي على البروتين والألياف الغذائية الخشنة وعناصر معدنية مختلفة: البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك وبيتا غلوكونات وفيتامينات A و E.

وقد أثبت العلماء، أن الألياف الغذائية مع بيتا غلوكونات لها تأثير مضاد للكوليسترول وتحمي الأوعية الدموية من تراكمه. كما أن عصيدة الشوفان تعزز المناعة وتحسن حالة الشعر والجلد وتحفز عملية الهضم وتخفض مستوى السكر في الدم.

البرغل

4) البرغل

يعد البرغل غنيا بالبروتينات، حيث تحتوي على 100 غرام منه على 12 غراما من البروتينات. كما يحتوي على فيتامين К ومجموعة فيتامينات В وفيتامين Е وبيتا كاروتين والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد. وكبقية الحبوب يؤثر إيجابيا في عمل الجهاز الهضمي. كما أنه يحفز تدفق الصفراء ما يمنع نشوء الحصى وتسمم الكبد.

الذرة

5) الذرة

تعتبر الذرة مهمة ومفيدة للجسم لاحتوائها على الغلوتين، الذي يحفز عمليات المناعة الذاتية. كما أنها مصدر مهم لفيتامينات E و A و B و H وعناصر الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والأحماض الأمينية- تريبتوفان والليسين.

ويساعد تناول الذرة على تحسين عمل المعدة وكيس الصفراء والكبد. كما أنها مفيدة لصحة الأمعاء وتساعد على تكاثر البكتيريا المعوية المفيدة.