شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: الإفراط فى الزنك أثناء علاج أعراض كورونا وراء تفشى الفطر الأسود بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عدد من الأطباء والخبراء من الاستخدام المفرط للزنك والمضادات الحيوية فى علاج أعراض عدوى كورونا، وأنها السبب وراء تفشى الفطر الأسود الذى ظهر فى الهند خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، وكذلك ربط الأطباء بين استنشاق البخار لتخفيف احتقان الأنف والإفراط فى المضادات الحيوية والستيرويدات وبين الفطر الأسود، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وأكد الدكتور راجيف جياديفان، الرئيس السابق للجمعية الطبية الهندية (IMA)، على النظر فى دور الاستخدام المفرط للبخار وتناول مكملات الزنك والمضادات الحيوية المركبة المستخدمة لعلاج فيروس كورونا في تفشي الفطريات السوداء.

واستشهد بدراسة أجريت على 210 مرضى مصابين بفيروس كورونا في 4 مستشفيات وأشار إلى كيف يمكن لهذه العوامل الثلاثة أن تسهم في نمو الفطريات.

وأشار إلى أن مزيج المضادات الحيوية - أزيثروميسين ودوكسيسايكلين وكاربابينيم- يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفطرية.

وأوضح "الفطريات تزدهر فى بيئة غنية بالزنك، وتحاول خلايا الثدييات إبعاد الزنك عن الفطريات لتجنب العدوى".

وأضاف جياديفان: "يمكن لاستنشاق البخار الزائد أن يضر بطبقة المخاط الرقيقة بل ويسبب حروقًا على طول الغشاء المخاطي، ما يجعل من السهل على الفطريات اختراق دفاعنا الطبيعي. تسببت الحروق في 10-20% من الإصابة بالفطريات الفطرية السابقة في الهند".

ذكر جايادفان أن نحو 21 % من المرضى الذين تم تحليلهم في الدراسة لم يكونوا مصابين بالسكري وأن 52% فقط من المرضى كانوا على الأكسجين.