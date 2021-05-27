أفضل وأسهل تمارين لحرق دهون الظهر

بيروت - نادين محمد - من الممكن ممارسة تمارين رياضية لـ حرق دهون الظهر من اجل التخلص من الكتل التي تتجمع في مناطق مختلفة منه واعادة تنسيق القوام ومنحه المظهر الجيد. وتعتبر هذه التمارين سهلة جداً. ومن اجل ممارستها لا حاجة للذهاب الى النادي الرياضي. فمن الممكن فعل هذا في المنزل. اذاً هذه ابرز وافضل تمارين لحرق دهون الظهر في مدة قصيرة.



اسباب دهون الظهر



من الممكن ان تظهر الحاجة الى ممارسة تمارين لحرق دهون الظهر في حال تكونها لأسباب مختلفة.

- عدم القيام بأي نشاطات بدنية والجلوس لمدة طويلة. وهو نمط الحياة الذي يتبعه الكثيرون حالياً حيث تقضي معظم الاعمال بالجلوس امام شاشة الكومبيوتر. كما ان ملايين الاشخاص حول العالم يتصفحون الشاشات الذكية باستمرار. وهذا ما يسبب تراكم الدهون وخصوصاً في منطقني الارداف والظهر.

- العادات الغذائية السيئة. ومنها تناول الاطعمة التي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية مثل تلك الغنية بالدهون الضارة والسكريات. ومنها ايضاً تناول الطعام مباشرة قبل النوم.



تمارين لشدّ الظهر



من اجل حرق الدهون التي تتراكم في منطقة الظهر من المهم اولاً الحرص على اتباع نظام غذائي صحي. كذلك من الضروري ممارسة بعض التمارين الرياضية التي تستهدف هذه المنطقة من الجسم وهذه ابرزها.



تمرين الجسر

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1 يجب اولاً الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين وتثبيت القدمين على الارض.

2 يتم في هذه الاثناء شدّ عضلات البطن مع الحفاظ على وضعية الكتفين والجزء الاعلى من الجسم مستقيمة.

3 بعد هذا يتم رفع الارداف الى اعلى على ان يصبحا على خط مستقيم مع الركبتين.

4 من المهم الحفاظ على هذه الوضعية لأطول مدة ممكنة مع التنفس بعمق.

5 من المفيد تكرار الحركة نفسها 5 مرات يومياً، 30 حركة في كل مرة.

تمرين التجذيف

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1 من اجل ممارسة هذا التمرين الذي يساعد على حرق دهون الظهر يمكن الوقوف أو الجلوس كما لو انه يتم الجلوس في قارب.

2 يتم حمل بعض الاثقال بواسطة اليدين وتحريكها تماماً كما يتم القيام بحركة التجذيف. وفي هذه الحالة يجب ايضاً تحريك الجزء الاعلى من الجسم بفاعلية.

ومن اجل تحقيق الفائدة من خلال هذا التمرين الافضل تكراره مرات عدة يومياً.

تمرين سوبرمان

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1 يجب الاستلقاء على البطن.

2 يجب بعد هذا مد اليدين الى اعلى الرأس.

3 يتم رفع الجزء الاعلى من الجسم مع الذراعين والساقين الى اعلى بالاستناد على البطن.

4 يجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة تراوح بين 5 و10 ثوان.

5 تتم استعادة الوضعية الطبيعية مع تكرار التمرين أكبر عدد ممكن من المرات.



تمرين تمديد الظهر

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1 يجب في هذه الحالة ايضاً الاستلقاء على البطن.

2 يجب مد اليدين في محاذاة الجسم مع إلصاق الساقين احداهما بالاخرى.

3 يتم تنشق الهواء بعمق مع رفع الجزء الاعلى من الجسم قد الامكان.

4 يمكن الحفاظ على هذه الوضعية لأطول مدة ممكنة.

5 تتم استعادة الوضعية الاساسية وتكرار التمرين من 8 الى 10 مرات.

والى جانب ممارسة تمارين لحرق دهون الظهر من المهم اتباع نظام حياتي وغذائي صحي. ولهذا يجب الحرص على القيام بهذه الخطوات.

- الحرص على تناول الاطعمة التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية والتي تخلو من الدهون الضارة والسكريات.

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- الافضل التوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

- من المهم التركيز على تناول الفواكه والخضار يومياً. فهذه الخطوات تعتبر مهمة جداً ومكملة لممارسة تمارين لحرق دهون الظهر.







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