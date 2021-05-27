شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يقدم نصائح مهمة للتعامل مع آلام ونغزات الصدر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، عدة نصائح بشأن آلام الصدر والنغزات التي قد يشعر بها البعض.
وقال النمر في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “إذا أحسست بألم الصدر فلا داعي للفزع والخوف، فالغالبية العظمى من الآم الصدر التي تأتي للطوارئ ليست جلطات، بل اهدأ وأتصل على رقم الإسعاف وهم يوجهونك بالتصرف المناسب.”
وأضاف: “من يعانون نغزات الصدر ليس لديهم تشخيص واحد وإنما مجموعة أمراض تشترك في هذه الشكوى: آلام عضلات، قولون عصبي، ارتخاء صمام مترالي، انقباض الشرايين، قلق نفسي”.
وتابع النمر: “٩٣% من آلام الصدر تكون من العضلات، ارتجاع المريء، الرئتين…إلخ وليست من القلب، وتشكل آلام القلب حوالي 7% فقط من آلام الصدر، لذلك لا تخف واهدأ واتصل بالإسعاف أو اذهب لأقرب طبيب وهو يقوم بالتصرف المناسب”.
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