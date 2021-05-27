السمنة تصيب 70% من الإيرانيين.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير جمعية إيرانية أن 70% من الإيرانيين يعانون من السمنة، وأرجعت ذلك إلى النظام الغذائي غير الصحي الذي يعد السبب في زيادة السمنة.

وأشار رئيس رئيس جمعية أمراض الجهاز الهضمي والكبد في إيران، رضا ملك زاده، إلى إنه "على مدى العقود الأربعة الماضية، زاد معدل السمنة في إيران 550%، وتضاعف معدل الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بالسمنة".

وذكر ملك زاده، بحسب إحصائيات قدمها لوسائل إعلام محلية، أن أكثر من 70٪ من سكان إيران، البالغ عددهم 84 مليون نسمة، يعانون من السمنة، لافتاً إلى إن اتجاه الإفراط في تناول الطعام وقلة النشاط في البلاد مثير للقلق، وزاد الأمر بشكل كبير في القرى.





وأعاد رضا ملك زاده الزيادة في معدلات السمنة في إيران، كما هو الحال في دول نامية أخرى، إلى النظم الغذائية غير الصحية والإفراط في تناول الطعام وأنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة.

وقال "يمكن الوقاية من المضاعفات الحادة لوباء السمنة باعتباره مرضًا اجتماعيًا مزمنًا، وعلى الرغم من أنه لا يظهر بوضوح مثل انتشار وباء مرض كوفيد -19 المعدي، إلا أنه بالتأكيد أكثر خطورة واستمرارية".

والسمنة مشكلة عالمية تؤثر على ما يقرب من ملياري شخص، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ويقول الخبراء إن السمنة عامل مساهم في تفاقم الأمراض المزمنة والوفيات المبكرة، حيث زادت الوفيات الناجمة عن السمنة أو الأمراض المرتبطة بها عشرة أضعاف منذ عام 1995.





وأطلق على شعار اليوم العالمي لأمراض الجهاز الهضمي 2021 (29 مايو) اسم "تفشي السمنة" من قبل المنظمة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي (WGO) بسبب الانتشار المقلق للسمنة في العالم.

وفقًا لرضا ملك زاده، تلعب السمنة دورًا مهمًا في تطور الأمراض المختلفة، بما في ذلك السرطان (الثدي والقولون والمبيض والبروستات والكبد والمرارة والكلى)، وكذلك بعض مضاعفات القلب والسكتة الدماغية والسكري والكبد الدهني والرئة. الانسداد: ارتفاع ضغط الدم واضطرابات العضلات وهشاشة العظام تعود جذورها أيضًا إلى السمنة، ويمكن أن تكون هذه المشكلة مصدرًا للأمراض العقلية لدى الأشخاص.





والسمنة، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، هي تراكم غير طبيعي وفائض للدهون في الجسم له العديد من المضاعفات والمخاطر على الفرد.

ويعتبر نمط الحياة غير المستقر أحد الأسباب الرئيسية للسمنة، وهذا يعني أنه عندما يستهلك الشخص سعرات حرارية أكثر ويحرق أقل، يزداد وزنه.

كما أن النظام الغذائي غير الصحي هو أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لانتشار السمنة بين الناس، والتي غالبًا ما توجد في البلدان الفقيرة والمناطق منخفضة الدخل، وفي إيران يُذكر النظام الغذائي غير الصحي كأحد أهم أسباب انتشار السمنة في البلاد.



