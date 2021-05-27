شكرا لقرائتكم فيروس كورونا الصحة العالمية: المتحور الهندي وصل إلى 53 إقليما على الأقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة، الأربعاء، في تقرير أنّ السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في الهند قد رُصِدت رسميّاً في 53 إقليماً.

كما تلقّت المنظّمة معلومات من مصادر غير رسميّة تُفيد بأنّ المتحوّر (B.1.617) رُصِد في 7 أقاليم أخرى، ليصل بذلك العدد الإجماليّ إلى 60.

تعبيرية

وأكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد "كل متحورات فيروس" كورونا، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة كوفيد-19 في وقت تخفف دول عدة إجراءات الحجر التي فرضتها للحد من الجائحة.

4 صور من الهند من الهند من الهند من الهند من الهند

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند حاجز 27 مليونا، اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت الإصابات اليومية بواقع 208,921 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بينما زادت الوفيات بواقع 4157.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد 27.16 مليون بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 311,888، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 3,475,097 شخصًا في جميع أنحاء العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة الثلاثاء.

وتأكدت أكثر من 167,197,690 إصابة رسميًا منذ بداية الوباء. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تستند الأرقام إلى التقارير الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني التنقيحات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية والتي تظهر أن عدد الوفيات أعلى بكثير.