نصائح بسيطة للتخلص من الذقن المزدوج

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القاهرة - سامية سيد - الذقن المزدوج أو "اللُغد" مشكلة تواجه كثيرا من الناس وتؤثر على الثقة بالنفس، وتزداد هذه المشكلة مع زيادة الوزن، ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت هناك طريقة للتخلص من هذا الذقن المزدوج، في هذا التقرير نقدم نصائح للتخلص من الذقن المزدوج وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

أسباب الذقن المزدوج

السمنة هي السبب الرئيسي للذقن المزدوج، يكتسب الكثيرون الوزن بالتساوي في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك منطقة الوجه والذقن.

وهناك عوامل وراثية أيضًا وراء الذقن المزدوج، حيث يرث بعض الأشخاص زيادة أكثر في منطقة الذقن، حتى لو كانوا نحيفين، كونك نحيفًا بشكل طبيعي لا يعني أن تركيبة الدهون في جسمك ليست عالية لا يزال بإمكانك أن تبدو نحيفًا ولديك كثافة عضلية أقل.

أفضل طريقة للتخلص من الذقن المزدوج

يجب الانتباه إلى الإصلاحات السريعة عندما يتعلق الأمر بفقدان الذقن المزدوج بدلاً من ذلك، من المرجح أن يحقق النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام النتائج المرجوة ولكن إذا كنت لا تزال ترغب في محاولة استهداف دهون الذقن الزائدة هناك طريقتين يقسمهما البعض كالتالي:

1. أدوات لتمرين عضلة الفك

أدوات تمرين الفك عبارة عن أجهزة صغيرة تضعها في فمك لتمرين عضلات وجهك ورقبتك، مع الاستخدام السليم، قد يساعدون في تحسين خط الفك عن طريق زيادة عضلات الفك.

ولكن مثل أي برنامج تمارين رياضية ، إذا لم تكن تدرب عضلات رقبتك وفكك بشكل آمن وصحيح، فأنت بذلك تتعرض لخطر الإصابة يمكنك إرهاق وإجهاد عشرات العضلات هناك.

إن استخدام أدوات تمرين الفك بشكل غير صحيح ومفرط يزيد من خطر الإصابة باضطراب المفصل الصدغي الفكي (TMJ).

أي شخص يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ويمارس الرياضة لمدة ساعة في اليوم سوف يفقد وزنه ويرى ذلك في وجهه .

2. تمارين الذقن المزدوج

تستهدف بعض تمارين "الذقن المزدوج" عضلات الرقبة ، لكن هذا لا يعني أنها ستخلصك من دهون الذقن عضلات الرقبة القوية لا تعني تلقائيًا نسبة دهون أقل.

يمكن أن تدعم تمارين الذقن المزدوج، ولكن لا تحل محل ، النظام الغذائي والتمارين الرياضية المنتظمة.

كيفية إنقاص الوزن والذقن المزدوج

نظرًا لأن فقدان الوزن هو المفتاح للحصول على خط فك أكثر تحديدًا، هناك 4 نصائح بسيطة لفقدان الوزن والذقن المزدوجة:

1. ابدأ ببطء

مجرد المشي لمدة 10 أو 15 دقيقة في اليوم يمكن أن يبدأ في طريقك نحو اللياقة البدنية.

2. لا تكن مقيداً للسعرات الحرارية

في حين أن عدد السعرات الحرارية المثالي يختلف، يجب عدم تناول أقل من 1200 سعرة حرارية في اليوم هذا منخفض حتى بالنسبة للأشخاص الأصغر حجمًا ويحتاج إلى سعرات حرارية أقل قد تكون عتبة 1200 سعرة حرارية أعلى اعتمادًا على حجمك ومستوى نشاطك، أنت بحاجة إلى وقود ومغذيات ودهون مناسبة للمساعدة في عمل الدماغ ولصحتك العامة.

إن التخلص من 500 سعرة حرارية في اليوم يضيف بسرعة لرؤية النتائج على محيط الخصر لديك- وخط الفك وتقليل الذقن المزدوج.