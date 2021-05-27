ما هى أعراض متلازمة ما بعد كورونا لدى الأطفال؟

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القاهرة - سامية سيد - بدأت الموجة الثالثة من فيروس كورونا فى العالم، وهناك حالة صحية مقلقة تتطور لدى الأطفال بعد تعرضهم للإصابة بهذا الفيروس وهى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة أو MIS-C، والتى قد تظهر بعد أسبوعين من تعرضهم للفيروس الذي يسبب التهابا في أجزاء مختلفة من الجسم، وإذا لم تتم مراقبته فقد يتحول إلى مشكلة خطيرة تؤثر على القلب والأعضاء الحيوية الأخرى، نظرًا لأنهم يعانون من أعراض خفيفة فقط، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الوعي حول متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال والعلامات التحذيرية المرتبطة به من أجل إنقاذهم من المضاعفات الشديدة التى قد يتعرضون لها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

تبدأ متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C) وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية من خلال استجابة مناعية مفرطة النشاط عند الأطفال تحدث بعد أسابيع من التعرض لـ فيروس كورونا، إنه اضطراب يمكن أن يحدث فيه التهاب في أجزاء مختلفة من الجسم يمكن أن يؤدي المرض إلى مضاعفات تصيب القلب عند الأطفال.



متلازمة ما بعد كورونا عند الأطفال

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) يمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا حوالي 8.5٪ فقط من الحالات المبلغ عنها، كان هناك عدد قليل من الوفيات مقارنة بالفئات العمرية الأخرى وأعراض أكثر اعتدالا.

يؤثر فيروس كورونا على الصغار والكبار، لكن الأطفال أقل الفئات إصابة به، وهناك عدد من العوامل التي تجعلها آمنة بشكل خاص بسبب مستقبلات كورونا المفقودة لدى الأطفال.