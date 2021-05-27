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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض متلازمة ما بعد كورونا لدى الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت الموجة الثالثة من فيروس كورونا فى العالم، وهناك حالة صحية مقلقة تتطور لدى الأطفال بعد تعرضهم للإصابة بهذا الفيروس وهى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة أو MIS-C، والتى قد تظهر بعد أسبوعين من تعرضهم للفيروس الذي يسبب التهابا في أجزاء مختلفة من الجسم، وإذا لم تتم مراقبته فقد يتحول إلى مشكلة خطيرة تؤثر على القلب والأعضاء الحيوية الأخرى، نظرًا لأنهم يعانون من أعراض خفيفة فقط، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الوعي حول متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال والعلامات التحذيرية المرتبطة به من أجل إنقاذهم من المضاعفات الشديدة التى قد يتعرضون لها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".ما هى متلازمة ما بعد كوفيد 19 عند الأطفال؟
تبدأ متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C) وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية من خلال استجابة مناعية مفرطة النشاط عند الأطفال تحدث بعد أسابيع من التعرض لـ فيروس كورونا، إنه اضطراب يمكن أن يحدث فيه التهاب في أجزاء مختلفة من الجسم يمكن أن يؤدي المرض إلى مضاعفات تصيب القلب عند الأطفال.
متلازمة ما بعد كورونا عند الأطفال
خطر الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) يمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا حوالي 8.5٪ فقط من الحالات المبلغ عنها، كان هناك عدد قليل من الوفيات مقارنة بالفئات العمرية الأخرى وأعراض أكثر اعتدالا.
يؤثر فيروس كورونا على الصغار والكبار، لكن الأطفال أقل الفئات إصابة به، وهناك عدد من العوامل التي تجعلها آمنة بشكل خاص بسبب مستقبلات كورونا المفقودة لدى الأطفال.
كيف تتطور متلازمة ما بعد كورونا عند الأطفال
فى متلازمة ما بعد كورونا يحدث الالتهاب عند الأطفال بعد بضعة أسابيع من التعرض لـ كورونا، حيث تتطور الحمى وتتكون السوائل حول القلب وتبدأ صمامات القلب فى التسريب وهذا ما يسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال فى الوقت الحاضر، حيث إن عدد الأطفال الذين يعانون من تلك المتلازمة فى ازدياد، ويصابون بالحمى ومشاكل واضطراب في وظائف القلب حتى أن القليل قد يضطر لاستخدام أجهزة التنفس الصناعي.
متلازمة ما بعد كورونا عند الأطفال
أعراض متلازمة ما بعد كوفيد 19 عند الأطفال
- الأطفال الذين يعانون من MIS-C بعد تعرضهم لـ كورونا سيصابون بحمى تتراوح بين 99 إلى 102 درجة، هذا هو أكثر الأعراض شيوعًا لهذا المرض.
- السعال المصحوب بالحمى هو عرض آخر من المحتمل أن يتم الخلط بينه وبين أعراض فيروس كورونا.
- التورم في اليدين والقدمين هو أيضًا أحد الأعراض، يرجع ذلك أساسًا إلى تكوين جلطات صغيرة داخل اليدين والقدمين في الأوعية الدموية.
- يمكن أن تصبح الحالة شديدة عندما يتأخر العلاج وتظهر أعراض مثل التعرق وصعوبة وضيف فى التنفس حتى مع المجهود الخفيف بما يؤثر على صحة قلب الطفل.
متلازمة ما بعد كورونا عند الأطفال
علاج لمتلازمة ما بعد فيروس كورونا
الخبر السار هو أن الطفل يمكن أن يتعافى في أي وقت من الأوقات إذا تم تقديم العلاج له في الوقت المناسب، فيما يلي بعض النقاط المهمة:
استشر طبيبك على الفور إذا أظهر طفلك أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه، وبمساعدة المنشطات والأدوية، يمكن للطفل أن يتعافى في غضون أيام فقط، ولاستبعاد مشكلة القلب ، ينصح بإجراء صدى.