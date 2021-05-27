صحة ورشاقة

كورونا في العالم.. أكثر من 3.6 مليون وفاة والإصابات تتجاوز 168.45 مليون

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 168.45 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و640229.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                             إجمالي الوفيات                     عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                  591350                                   33329487

 

الهند                                                 311388                                   27157795

 

البرازيل                                            452031                                    16194209

 

فرنسا                                              109023                                    5917397

 

تركيا                                                 46787                                    5212123

 

روسيا                                          270072                                     5026168

 

المملكة المتحدة                          127739                                    4467310

 

إيطاليا                                      125622                                     4201827

 

إسبانيا                                      79855                                      3657886

 

ألمانيا                                     87506                                          3654425.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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