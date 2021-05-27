تعرف على تأثير الكربوهيدرات على زيادة وزنك

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر الكربوهيدرات جزءًا ضروريًا من نظامك الغذائي، ويمكن أن تكون إضافة لذيذة إلى أي وجبة، لكن الإفراط في تناولها له آثار سلبية، في هذا التقرير نتعرف على هل الكربوهيدرات تساعد في إنقاص الوزن، وفقاً لموقع verywellfit.

وأكد الخبراء أن الكربوهيدرات نفسها لا تجعلك تكتسب وزناً- لكن السعرات الزائدة هي التي تزيد وزنك، لذلك ، عندما يتعلق الأمر بالكربوهيدرات وزيادة الوزن، فإن ما يهم حقًا هو نوع الكربوهيدرات التي تتناولها، والكمية التي تستهلكها ، وما الذي تستبدله إذا اخترت تقليل الكمية التي تتناولها.

ما هي الكربوهيدرات؟

تلعب الكربوهيدرات دورًا مهمًا في نظامك الغذائي عندما نأكل الكربوهيدرات، يحولها الجسم إلى جليكوجين (سكر) يمد أجسامنا بالطاقة، والكربوهيدرات هي مصدر الوقود الرئيسي لجسمك.

توصي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بأن 45٪ إلى 65٪ من السعرات الحرارية اليومية للبالغين تأتي من الكربوهيدرات، بينما تأتي النسبة المتبقية من البروتينات والدهون.

أنواع الكربوهيدرات

توجد أنواع مختلفة من الكربوهيدرات في الأطعمة المختلفة.

توجد الكربوهيدرات المعقدة بشكل طبيعي في الأطعمة الكاملة ، بينما يتم تصنيع الكربوهيدرات المكررة ليتم تضمينها في الأطعمة المصنعة.وبعض الكربوهيدرات أفضل لصحتك من غيرها.

تميل الكربوهيدرات المعقدة إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف فهي تستغرق وقتًا أطول للهضم مقارنة بالكربوهيدرات الأخرى ، لذا فهي تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، ويجب أن تكون معظم الكربوهيدرات التي تتناولها معقدة، تتضمن أمثلة الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة ما يلي:

-فاصوليا

-الخضار

-الشوفان

-بطاطا

-كل الحبوب

على سبيل المثال ، يحتوي خبز القمح الكامل على كربوهيدرات أكثر تعقيدًا من الخبز الأبيض، والأرز البني أكثر من الأرز الأبيض.

الكربوهيدرات المكررة

من المهم الحد من الكربوهيدرات المكررة المنتشرة في الأطعمة مثل الخبز الأبيض والكعك المعالج عملية التنقية تزيل الكثير من الألياف والقيمة الغذائية وتترك لك الكربوهيدرات السكرية والسعرات الحرارية الفارغة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن .3 نظرًا لأن جسمك يعالج الكربوهيدرات المكررة بسرعة ، فإنك تشعر بالجوع مرة أخرى في وقت أقرب ، مما يعني أنك تشعر بالجوع مرة أخرى، ومن المرجح أن تأكل أكثر على مدار اليوم.

تتضمن أمثلة الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة ما يلي:

-الخبز

-الحبوب

-الفاكهة

-البقوليات

-المعكرونة

-المعجنات

كيف تؤثر الكربوهيدرات على الوزن

الكربوهيدرات لا تسبب زيادة فورية في الوزن ومع ذلك، فإن الكربوهيدرات النشوية تميل إلى أن تكون كثيفة السعرات الحرارية.

استهلاك هذه السعرات الحرارية الزائدة هو ما يسبب زيادة الوزن حتى بعض الكربوهيدرات المعقدة يمكن أن تكون كثيفة السعرات الحرارية، ومع ذلك ، كن على دراية بحجم حصتك إذا كنت ترغب في تجنب زيادة الوزن.

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن تناول كميات أقل من الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.