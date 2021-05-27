صحة ورشاقة

7 أطعمة لعلاج حموضة المعدة.. أبرزها القرفة والموز والريحان

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القاهرة - سامية سيد - قال موقع " the health " الطبى إن الحموضة تحدث عندما يكون هناك إفراز مفرط من الأحماض فى غدد المعدة، ويسبب ارتفاع معدل الحموضة ظهور عدد من الأعراض على الشخص المصاب بها، ومنها :

 1 تسبب إنتاج الغازات.

2  رائحة الفم الكريهة .

3 آلام فى المعدة وأعراض أخرى .

الم المرارة
الم المعدة

 

 وأضاف التقرير أن حموضة المعدة لها أسباب أخرى لحدوثها أبرزها :

1 فجوة طويلة بين الوجبات.

2  المعدة الفارغة.

3 الإفراط فى تناول الشاى أو القهوة أو التدخين.

4 تناول وجبة ثقيلة على المعدة أو الأطعمة الغنية بالتوابل.

 

ونصح التقرير بعدد من الأطعمة لعلاج الحموضة ومن أبرزها : 1- أوراق الريحان

 تناول بعض أوراق الريحان أو غلى 3-4 أوراق ريحان في كوب من الماء وتركها على نار هادئة لبضع دقائق ثم شربها .

2- الشمر

يمكنك أيضا "مضغ حبات الشمر بعد وجبات الطعام لمنع الحموضة"، والتى تساعد الجهاز الهضمى فى منع  عسر الهضم والانتفاخ بسبب الزيوت الموجودة فى هذه البذور .

3- القرفة

 تعمل كمضاد للحموضة الطبيعية، وتحسن عملية الهضم والامتصاص .

 

القرفة
القرفة

 

4- بذور الكمون

بذور الكمون تساعد على الهضم وتخفيف آلام المعدة، من خلال سحق بعض بذور الكمون المحمص ووضعه فى كوب من الماء المغلى وشربه بعد كل وجبة .

 

5- الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص فعاله فى الجهاز الهضمى والمضادة للالتهابات.

 

6- الحليب البارد

الحليب يساعد على استقرار أحماض المعدة لأنه غني بالكالسيوم، مما يمنع تراكم الحمض فى المعدة، وذلك من خلال شرب كوب من الحليب البارد .

 

7- الموز

الموز يحتوى على مضادات الحموضة الطبيعية التي يمكن أن تكون بمثابة عازلة ضد الجزر الحمضية ، وهذا هو أبسط علاج من خلال أكل موزة واحدة كل يوم .

الموز
الموز

 

 

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MO Nasa

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