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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة لعلاج حموضة المعدة.. أبرزها القرفة والموز والريحان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال موقع " the health " الطبى إن الحموضة تحدث عندما يكون هناك إفراز مفرط من الأحماض فى غدد المعدة، ويسبب ارتفاع معدل الحموضة ظهور عدد من الأعراض على الشخص المصاب بها، ومنها :
1 تسبب إنتاج الغازات.
2 رائحة الفم الكريهة .
3 آلام فى المعدة وأعراض أخرى .
الم المعدة
وأضاف التقرير أن حموضة المعدة لها أسباب أخرى لحدوثها أبرزها :
1 فجوة طويلة بين الوجبات.
2 المعدة الفارغة.
3 الإفراط فى تناول الشاى أو القهوة أو التدخين.
4 تناول وجبة ثقيلة على المعدة أو الأطعمة الغنية بالتوابل.
ونصح التقرير بعدد من الأطعمة لعلاج الحموضة ومن أبرزها : 1- أوراق الريحان
تناول بعض أوراق الريحان أو غلى 3-4 أوراق ريحان في كوب من الماء وتركها على نار هادئة لبضع دقائق ثم شربها .2- الشمر
يمكنك أيضا "مضغ حبات الشمر بعد وجبات الطعام لمنع الحموضة"، والتى تساعد الجهاز الهضمى فى منع عسر الهضم والانتفاخ بسبب الزيوت الموجودة فى هذه البذور .3- القرفة
تعمل كمضاد للحموضة الطبيعية، وتحسن عملية الهضم والامتصاص .
القرفة
4- بذور الكمون
بذور الكمون تساعد على الهضم وتخفيف آلام المعدة، من خلال سحق بعض بذور الكمون المحمص ووضعه فى كوب من الماء المغلى وشربه بعد كل وجبة .
5- الزنجبيل
الزنجبيل له خصائص فعاله فى الجهاز الهضمى والمضادة للالتهابات.
6- الحليب البارد
الحليب يساعد على استقرار أحماض المعدة لأنه غني بالكالسيوم، مما يمنع تراكم الحمض فى المعدة، وذلك من خلال شرب كوب من الحليب البارد .
7- الموز
الموز يحتوى على مضادات الحموضة الطبيعية التي يمكن أن تكون بمثابة عازلة ضد الجزر الحمضية ، وهذا هو أبسط علاج من خلال أكل موزة واحدة كل يوم .
الموز