شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صحية تحميك من الإصابة بهشاشة العظام.. منها تجنب التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام تعنى فقدان كثافة العظام بسهولة وتؤثر على سهولة تعرضها للكسور، وعادة ما تحدث مع تقدم العمر ضمن أمراض الشيخوخة، لذا يمكن الوقاية المبكرة منها بطرق مختلفة، من خلال تناول وجبات متوازنة من الناحية الغذائية وغنية بالكالسيوم وفيتامين د، والاهتمام بالنشاط البدني بشكل منتظم يعد أمرا ضروريا لتكوين العظام.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فإن التحرك لمدة 10 دقائق على الأقل في اليوم، يساعد في مقاومة هشاشة العظام، ويقلل التوتر، حتى يبقى الدماغ لائقًا للحصول على إمدادات دم كافية.

وفيما يلى أبرز العادات التي تساعدك على الوقاية من هشاشة العظام:

هشاشة العظام يحتاج ممارسة الرياضة أو النشاط البدني كجزء من العلاج، لأن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحافظ على قوة العظام وتحسينها، وبالتالي يمكن أن تقلل التمارين من خطر السقوط الذي يمكن أن يؤدي إلى (كسور في العظام)، و يمكن أن تقوي التمارين الرياضية عظامنا، حيث تبين أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام كثافة عظام أفضل من أولئك الذين لم يؤدوا نشاطًا بدنيًا.

2. اتباع نظام غذائى سليم

تجنب استهلاك اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين والكحول، لأنها مادة سامة تمنع تكوين العظام.

3. تجنب التدخين

التدخين يؤدى إلى تفاقم هشاشة العظام، فالمدخنون معرضون بشكل خاص لهشاشة العظام لأن النيكوتين الموجود فيه يسرع من ارتشاف العظام، كما يعمل النيكوتين أيضًا على تقليل نشاط هرمون الاستروجين في الجسم بحيث لا تكون الخلايا العظمية للترتيب قوية.

وذكر التقرير أنواع هشاشة العظام وكان أبرزها الذى يحدث بعد سن اليأس الذى ينتج عنه نقص هرمون الاستروجين (الهرمون الأنثوي الرئيسي)، مما يساعد على تنظيم نقل الكالسيوم إلى العظام لدى النساء، لذا تحدث أعراض هشاشة العظام عادةً لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 51 و 75 عامًا.

ومن بين أنواع هشاشة العظام التي تحدث نتيجة نقص الكالسيوم المرتبط بالعمر وعدم التوازن بين معدل تدمير العظام وتكوين عظام جديدة، والتي تحدث عادة في سن السبعين وهو أكثر شيوعًا عند النساء مرتين.

في حين يعاني أقل من 5٪ من مرضى هشاشة العظام من هشاشة العظام الثانوية التي تنتج عن حالة طبية أخرى أو بسبب الأدوية، حيث يمكن أن يكون سبب هشاشة العظام هو الفشل الكلوي المزمن والاضطرابات الهرمونية والأدوية.

وأوصى التقرير بضرورة تناول الكالسيوم وفيتامين د لأنها من أهم الفيتامينات والمعادن التي تعمل على الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.