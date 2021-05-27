شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد البصل والعسل واللبن الرائب لتعزيز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعزيز الجهاز المناعى للجسم هدف كل الناس بجميع أنحاء العالم في الوقت الراهن في ظل تفشى فيروس كورونا، وهناك الكثير من الأطعمة التي يمكننا إضافتها إلى نظامنا الغذائي اليومي لتحسين مناعتنا، والعديد منها يعتبر جزءا لا يتجزأ من مطبخنا، ولعل البصل الطازج أحد وأهم الطرق القديمة لتعزيز المناعة، وفقًا لما ذكره موقع "فوود تى في".

وقال خبير التغذية لوكى كوتينيو، إن تناول البصل النيء مع الوجبات يعزز المناعة بشكل كبير، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه إذا كنت تعاني من حموضة شديدة أو ارتجاع في المريء فقد لا يناسبك تناول البصل الطازج وفى هذه الحالة يفضل طهى البصل أو تناوله مطبوخًا في الأطعمة.

وبجانب تناول البصل النيء بين الوجبات، هناك وصفة منزلية أخرى لتعزيز المناعة، وهو العسل أحد الأطعمة الخارقة التي يمكنك تناولها للبقاء بصحة جيدة.

وبالمثل، يجب إعادة التأكيد على أهمية تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت، حيث يمكن أن يساعد تناول قطع البرتقال النيئة أو حتى تناول كعصير من أجل تحسين المناعة، وكذلك عصير الليمون أو وضعه على وصفات الطعام مفيد جدًا للصحة والجهاز المناعى لمكافحة الأمراض والعدوى، وكذلك تناول المانجو مفيد جدًا للمناعة لأنها غنية بفيتامين أ.

ويعتبر اللبن الرائب عنصرًا أساسيًا آخر يمكن أن يساعد في تحسين المناعة، حيث إنه يحتوى على بروبيوتيك الغنى بفيتامين د والبوتاسيوم، بجانب أنه يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والأمعاء.