شكرا لقرائتكم خبر عن نقص التهوية من أبرز أسباب حكة الجلد والبقع الحمراء.. اعرف طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأِشخاص ظهور بعض الدوائر الحمراء على الجلد فى مناطق متفرقة من الجسم، وقد يصحبها حكة فى المنطقة المصابة، بل وتزداد مع الوقت الحكة الشديدة فى الجلد والتعرض لالتهابات مزمنة، وقد تشير هذة الأعراض إلى الإصابة بأمراض جلدية متنوعة أو مرض آخر مزمن يكون له آثار جانبية على الجلد أو الحصول على دواء يتحسس منه الجسم ويخلق معه نوعا من الحساسية.

وحذر تقرير بموقع " health line " من ترك الأعراض دون استشارة الطبيب لمعرفة نوع الإصابة والتدخل بالعلاج الدوائى السريع، ومن أبرز الأمراض التى تشير إلى هذه الأعراض الإصابة بالجرب نتيجة نقص التهوية وقلة النظافة، والجلوس بالأماكن المغلقة خاصة فى فصل الشتاء، وقال إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يصابون بالحكة الشديدة خصوصا أثناء فترة الليل، وتنتشر على أثرها المزيد من الالتهابات والبقع الحمراء على الجلد.



التهاب الجلد

وأضاف الموقع، أن الجرب يعود إلى انتشار حشرة دقيقة فى الملابس أو الفراش مثل البطاطين وتبدأ فى التهيج مع التدفئة ليلا، وتسبب الهرش والحساسية على الذراعين والكفين وتحت الإبطين، ويعتبر الجرب من الأمراض الجلدية التى تنتقل عن طريق التلامس بين الأشخاص أو تلامس الفراش الذى ينتشر فيه الحشرات التى لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأشار التقرير المنشور على الموقع، إلى أن العلاجات اللازمة للقضاء على الجرب هى دخول أشعة الشمس والتهوية الجيدة بالمنازل يوميا لتطهيرها والاستحمام بالماء الدافئ مع استخدام الكريمات الموضعية المضادة للالتهاب، وفى حالات الإصابة لابد من غسل جميع البطاطين والمفروشات بالمنازل وتطهيرها لقتل الحشرات والتعقيم المستمر فى أماكن الاصابة لفترات زمنية طويلة .