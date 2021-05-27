شكرا لقرائتكم خبر عن العصائر الطازجة للحصول على بشرة متوهجة.. منها البرتقال والرمان والخيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما نتجاهل الفواكه والخضراوات ولا تحظى باهتمام كبير في نظامنا الغذائي اليومى بالرغم من فوائدها الصحية، حيث وفقًا لخبراء البشرة فإن تناول الفاكهة والخضراوات في صورة عصائر مفيد للغاية للبشرة، وهو طريقة ذكية للحفاظ على روتين يومى للعناية بالبشرة، إليك بعض عصائر الفواكه والخضراوات البسيطة وسهلة التحضير التي يمكن أن تساعدك في الحصول على بشرة متألقة وصحية، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Healthline".

- فيما يلى.. 9 عصائر طازجة من الخضراوات والفاكهة للحصول على بشرة صحية : 1- عصير السبانخ

عصير السبانخ الطازج هو أفضل ما يمكن أن تقدمه لبشرتك، حيث إنه غني بفيتامينات A وC وكلاهما رائع لتفتيح لون البشرة وتعزيز صحتها، كما أنه غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين هـ والمنجنيز الذي يبطل عمل الجذور الحرة.

- الكمية الموصى بها: كوب واحد يوميًا

2- عصير بالرتقال

خلال فصل الشتاء، يساعد عصير البرتقال على تغذية البشرة الجافة والمتقشرة والمتشققة بفضل احتوائه على حامض الستريك الذى يدخل في تكوين الإيلاستين والكولاجين بما يحافظ على البشرة شابة وحيوية.

- الكمية الموصى بها: 2 كوب يوميًا

4- عصير الصبار

إنه غني بالمعادن والعناصر الغذائية التي تعزز البشرة بشكل طبيعي، كما يحتوى على مركبات تساعد على التئام الجلد بشكل أسرع.

- الكمية الموصى بها: كوب واحد يوميًا

5- عصير أملا

وفقًا لخبراء البشرة، فهو عصير غني بفيتامين C الذي يساعد على إنتاج الكولاجين ويؤخر شيخوخة الجلد، كما أنه فعال ضد البقع الداكنة والتجاعيد والخطوط الدقيقة.

- الكمية الموصى بها: كوب واحد يوميًا

5- عصير الخيار

يحتوى على نسبة عالية من الماء بما يحافظ على ترطيب البشرة وتغذيتها، كما أنه فعال في التخلص من السموم، حيث وفقًا للخبراء فإن السيليكا الموجودة في الخيار تعزز توهج ونضارة البشرة.

- الكمية الموصى بها: 2 كوب يوميًا

6- عصير البنجر

نحن نعلم أن جذر البنجر مفيدة لتنقية الدم وتحسين جودته، وبمجرد تنقية الدم فإنه يحسن تلقائيًا جودة الجلد، حيث يساعد محتوى الحديد والبوتاسيوم في البنجر في محاربة الشوائب تأخير ظهور علامات الشيخوخة، بينما تعمل والفيتامينات A و C و K وحمض الفوليك والمغنيسيوم والنحاس والزنك بالحفاظ على توهج البشرة.

- الكمية الموصى بها: كوب واحد يوميًا

7- عصير الرمان

إنه غني بفيتامينات C وK، التي تجدد خلايا الجلد وتبطئ بشكل فعال ظهور علامات الشيخوخة، ويعتبر أيضًا منقي فعال للدم الذي يزيد بدوره من جودة البشرة، حيث إن شرب عصير الرمان الطازج خلال فصل الصيف يحافظ على رطوبة البشرة بفضل أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة.

- الكمية الموصى بها: 2 كوب يوميًا

8- عصير الطماطم

عصير الطماطم مليء بمضادات الأكسدة التي تحافظ على البشرة شابة وصحية، حيث يوفر العناصر الغذائية مثل الفيتامينات C و A بما تقلل من تغير لون البشرة والتخلص من البقع وحب الشباب، حيث إن الاستهلاك المنتظم لعصير الطماطم فعال في تقليل المسام الواسعة وإعطاء بشرة متوهجة.

- الكمية الموصى بها: كوب واحد يوميًا

9- عصير جزر

غني بفيتامين أ وهو ليس مفيدًا لعينيك فحسب ولكنه فعال أيضًا في علاج حب الشباب والبثور والتصبغ وأضرار أشعة الشمس التي تسببها للبشرة، حيث وفقًا لخبراء البشرة، يساعد عصير الجزر الطازج على توحيد لون البشرة وإبطاء ظهور علامات الشيخوخة.

- الكمية الموصى بها: 2 كوب يوميًا