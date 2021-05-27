5 أشياء يجب أن تعرفها قبل اتباع نظام غذائى غنى بالبروتين

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القاهرة - سامية سيد - يعد البروتين أحد أهم المغذيات الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات كبيرة لإصلاح الخلايا وتجديدها، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في بناء العضلات وفقدان الوزن، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين إلى زيادة الشعور بالشبع، ويمنعك من تناول الطعام غير الصحي ويساعد في التعافي السريع للعضلات بعد روتين تمرين مكثف، لكن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين له العديد من الإيجابيات والسلبيات، في هذا التقرير نتعرف على 5 أشياء يجب أن تعرفها قبل البدء في نظام غذائي غني بالبروتين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 أشياء يجب أن تعرفها قبل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين1- إنه ليس آمنًا للجميع

قد يكون البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، لكن تناوله المفرط ليس جيدًا للجميع، أولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل في الكلى يجب ألا يكون لديهم بروتين أكثر من المستوى الموصى به.

إن تناول الكثير من البروتين عند المعاناة من متلازمة القولون العصبي (IBS) يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من الإمساك بينما في حالة مشاكل الكلى، يمكن أن يزيد الأعراض، حيث يتعين على كليتيك العمل بجدية أكبر لطرد النيتروجين الزائد الموجود في الأحماض الأمينية التي تشكل البروتينات من الجسم سيؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر لكليتك.

2- لا تتبع هذا النظام الغذائي لمدة طويلة

قد يوفر لك اتباع نظام غذائي غني بالبروتين على المدى القصير النتيجة المرجوة لفقدان الوزن، ولكن على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، فإن تناول سعرات حرارية عالية يعني أنه سيتعين عليك تقليل عدد الكربوهيدرات والدهون للحفاظ على السعرات الحرارية اليومية، هذا يمكن أن يؤدي إلى نقص التغذية، والذي يمكن أن يسبب مشاكل مثل رائحة الفم الكريهة والصداع والإمساك.

3- الإفراط في تناول البروتين ليس آمنًا

تتطلب أجسامنا أنواعًا مختلفة من العناصر الغذائية والمعادن للقيام بوظائفها الداخلية تحتاج إلى تضمين جميع أنواع المغذيات الدقيقة والكبيرة لإنقاص الوزن بشكل فعال، سيؤدي تقليل الكثير من الكربوهيدرات والدهون إلى اختلال توازن النظام الداخلي، مما قد يؤدي إلى تخريب خطة إنقاص الوزن.

ترتبط كمية البروتين التي يجب أن تتناولها بعوامل مختلفة ، بما في ذلك العمر والجنس وحجم الجسم ومستويات النشاط، عند محاولة إنقاص الوزن وبناء العضلات، يجب ألا تتناول أكثر من 1-1.5 جرامًا من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا.

4- تناول الكثير من الماء

عند اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، يجب أيضًا زيادة كمية الماء التي تتناولها، يجعل الماء من السهل على الكلى طرد السموم والأحماض الأمينية الزائدة من الجسم.

يؤدي تناول الكثير من البروتين أيضًا إلى الشعور بالجفاف ، مما قد يؤدي إلى الإمساك والصداع والغثيان. اشرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء عند اتباع نظام غذائي عالي البروتين.

5-اتخذ الخيارات الصحيحة

العديد من المواد الغذائية غنية بالبروتين، ولكن ليست كل أنواع البروتينات متشابهة، تعتبر المنتجات الغذائية الحيوانية مثل اللحوم والدجاج مصدرًا كاملاً للبروتين ، ولكنها أيضًا غنية بالدهون.

يمكن أن يشكل تناول الكثير من الدهون تهديدًا لكليتك. حاول تضمين جميع أنواع البروتين في نظامك الغذائي.