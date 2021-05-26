ما هو الفطر الأسود المميت؟.. هذه طرق انتقاله وكيفية علاجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفطر الأسود المميت من أكثر الأمراض التي شغلت بال الكثير في الآونة الأخيرة، خاصة مع انتشاره في الهند مما تسبب في الكثير من الوفيات الناتجة عنه.

والفطر الأسود هو عدوى فطرية تهاجم الأشخاص الذين أصيبت أجهزتهم المناعية بالضعف نتيجة فيروس كورونا، ومن خلال ما يلي نتعرف باستفاضة عن ماهية الفطر الأسود وطرق انتقاله وعلاجه.





ما هو الفطر الأسود المميت؟

وفق التقارير الصحية التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية، فإن الفطر الأسود هو عبارة عن عفن يوجد في التربة أو السماد أو المواد العضوية المتحللة، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي لكنه مرض غير معدي.

ويتسبب الفطر الأسود في أثار خطيرة على المريض ويؤثر على الرئتين والجيوب الأنفية، وفي الفترة الأخيرة هاجم الفطر الأسود الأشخاص المتعافين من مرض كورونا، نتيجة ضعف جهازهم المناعي مما تسبب في التهابات خطيرة تنتقل سريعا إلى الدماغ ما قد يؤدي إلى الوفاة.

طرق انتقال عدوى فيروس الفطر الأسود

الفطر الأسود أو فطر الغشاء المخاطي، أو كما يسمى بالعفن الأسود يعتبر من أنواع العدوى الفطرية النادرة، والتي تنتقل إلى الإنسان عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية الموجودة في البيئة، سواء السماد أو التربة، كما يمكن انتقاله عن طريق استنشاقه من الهواء.

ووفق مركز السيطرة على الأمراض CDC، قد يتم الإصابة بالفطر نتيجة العدوى الجلدية ودخول الفطر إلى الجلد عن طريق الخدوش والجروح أو الحروق.

كما أن العدوى تنتقل عن طريق استنشاق بكتيريا الفطريات، والتي عادة ما تتواجد في بعض الأماكن مثل الغرف والأماكن الرطبة والتربة والخضروات والفواكه المتعفنة، لكنه لا ينتقل من إنسان لآخر لأنه غير معدي.

ووفق دراسة أشار لها الموقع الصحي "Health line" فإن الأشخاص المصابون بداء السكري يكونون أكثر عرضة للعدوى، نتيجة استخدام العلاج بأدوية الستيرويد والتي جعلت هناك فرصة للعدوى الفطرية، ومنها الفطر الأسود.

ضعف المناعة إلى جانب بروتوكول العلاج المتبع عند الإصابة بمرض الكورونا قد يتسبب في إصابة المريض بعد التعافي بالفطر الأسود.

وذكرت CNN، نقلا عن وزارة الصحة الهندية، أن مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج بالأكسجين في وحدات العناية المركزة، خاصة مع تواجد أجهزة للترطيب بهذه الغرف، يجعل المرضى أكثر عرضة للرطوبة، وهذا يتسبب في أنواع من العدوى الفطرية من ضمنها الفطر الأسود.





أعراض الفطر الأسود

الفطر الأسود يصيب الجلد أو الرئتين أو المخ وسرعان ما يؤثر على جميع أجهزة الجسم، وأشار موقع "indian express" أن من أعراض الفطر الأسود الانسداد في الأنف، والنزيف والإفرازات الأنفية والتي تعتبر العلامات الأولية للإصابة بالفطر الأسود، وأيضا الإصابة بالصداع الشديد وضعف الأطراف وتورم في الوجه.

كما يلاحظ وجود جحوظ في مقلة العين مع فقدان الحركة بها، ويتبع ذلك بألم في العين واحمرار، كما يمكن أن يتعرض الشخص إلى الإصابة بالعمى ويكون هذا بسبب إنسداد الأوعية الدموية، ومن ثم تحدث السكتات الدماغية والنزيف الذي قد يؤدي إلى الموت.





طرق علاج الفطر الأسود

يمكن علاج مرض الفطر الأسود في المراحل المبكرة فور اكتشاف الفطر من خلال استخدام الأدوية المضادة للفطريات، مثل أمفوتريسين B، وقد يلجأ الأطباء إلى إجراء بعض العمليات لاستئصال الأنسجة المصابة أو الأنسجة الميتة لمنع انتشار الفطر، وقد يتم استئصال أجزاء مثل العين والأنف حفاظا على حياة المريض ومنع انتقال الفطر إلى المخ.