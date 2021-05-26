شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح غذائية لتحسين التركيز وتنشيط ذاكرة الطلاب فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلب وقت الامتحان الكثير من الضغط على الطلاب لإنجاز المنهج الدراسى مع الاحتفاظ به حتى يوم الامتحان، في مثل هذه الحالة ومن أجل منع الإرهاق والحفاظ على نشاط الدماغ في جميع الأوقات يلعب النظام الغذائي الصحى دورًا أساسيًا في تحسين ذاكرة الطلاب خلال هذه المرحلة الشاقة، وفى تقرير منشور بموقع "تايمز أوف انديا" يمنح الطلاب نصائح حول كيفية الحفاظ على نظام غذائي صحي أثناء التحضير للامتحانات.

فيما يلى.. 6 نصائح حول النظام الغذائي لزيادة قوة التركيز وتحسين الأداء في الامتحانات 1- تناول وجبات صغيرة ومتكررة

بدلًا من تناول وجبة الإفطار والغداء والعشاء التقليدية، تناول خمس أو ست وجبات خفيفة لزيادة مستوى التركيز، الوجبة الكبيرة ستبطئك جسديًا وعقليًا لأن عملية تفتيت وهضم وجبة كبيرة تستغرق وقتًا طويلًا.

2- الأطعمة التي يجب تجنبها

يجب تجنب بعض الأطعمة قبل أو أثناء الامتحانات لأنها تؤثر على الدماغ والتركيز، مثل المعجنات من الكعك والمافن لوغيرها لأنها تتطلب مزيدًا من الوقت والطاقة للهضم، وكذلك الأطعمة الغنية بالسكر المكرر مثل الشوكولاتة والحلويات، والكربوهيدرات مثل الأرز والبطاطس يمكن أن تجعلك تشعر بالثقل والنعاس، كما ينبغي تجنب الوجبات السريعة لأنها غنية بالزيوت غير الصحية التي تشعرك بالثقل.

3- الحفاظ على رطوبة جسمك

اشرب كمية كافية من الماء قبل وأثناء الامتحانات، حيث يمكن أن يتسبب الجفاف في فقدان تركيزك ويقلل من طاقتك.

4- تناول الأطعمة المعززة للدماغ

مثل الأطعمة الغنية بالبروتين التي تساعد على تنشيط العقل والذاكرة مثل البيض والمكسرات واللبن والجبن القريش، وكذلك الحبوب الكاملة مع الحليب قليل الدسم ودقيق الشوفان الخالي من السكر.

5- فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية للدماغ

خطط لنظام غذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحمي القلب وتلعب دورًا مهمًا في تنشيط الذاكرة وزيادة التركيز وتهدئة التوتر الناتج عن الامتحانات، ولعل أهم مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية متوفرة في الأسماك الزيتية مثل السلمون والتونة والبذور مثل الكتان والشيا وعباد الشمس.

6- النوم جيدًا

من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة خاصة في الليلة التي تسبق الامتحان، حيث يساعد ذلك على إبقائك منتعشًا والاحتفاظ بالمعلومات لديك وتنشيط الذاكرة وتحسين التركيز.