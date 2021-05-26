رجيم إشارات المرور.. حمية ملونة لإنقاص الوزن دون حرمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتطلب فقدان الوزن والحفاظ على اللياقة البدنية استهلاك أطعمة منخفضة السعرات والدهون، لذلك، تكون حمية إشارات المرور هي الأنسب.

تستخدم حمية إشارات المرور Traffic light diet ألوان إشارة المرور لفهم الأطعمة التي يجب تناولها أو تجنبها من أجل إنقاص الوزن الزائد، وفقاً لموقع " notizie" الإيطالي.

تقسم الأطعمة في هذا النظام الصحي وفقاً لألوان إشارة المرور، فأخضر للأطعمة منخفضة السعرات الحرارية التي يمكن تناولها بحرية، والأصفر للمأكولات معتدلة السعرات الحرارية التي يمكن أن تؤكل من حين لآخر، والأحمر للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية التي يجب ألا تؤكل إلا نادراً.

وباعتماد نظام إشارات المرور على 3 نقاط رئيسية، فاللون الأحمر يتوافق مع الأطعمة التي يجب تجنبها مثل الكربوهيدرات الموجودة في البطاطس والأرز والدهون واللحوم والجبن، وغيرها.

ويشير اللون الأصفر إلى الأطعمة التي يجب تناولها باعتدال، مثل المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، والحليب الخالي الدسم، البيض، عصائر الفاكهة والموز.





وأخيراً، يتعلق اللون الأخضر بكل الأطعمة الجيدة ومن ثم الصحية، التي يمكن تناولها بحرية ودون قيود.

ومن بين الأطعمة التي يمكن تناولها هي الفاكهة، والبقوليات، والماشروم، والجبن الطازج، والدجاج، اللحوم البيضاء (ما في ذلك السمك)، والأرز البني.





كما يعد شرب الماء وممارسة الرياضة أمراً ضرورياً لتحقيق أقصى قدر من النتائج المثالية في هذا النظام الصحي.

تساعد طريقة رجيم إشارات المرور على إمكانية إنقاص الوزن بدون تضحيات خاصة وكثيرة، فمن خلاله يمكن تناول كل شيء، ولكن باعتدال من خلال الحرص على عدم المبالغة.

وبهذه الطريقة يمكن إنقاص الوزن، وفي الوقت نفسه تنظيم قائمة الطعام لتحضيره بطريقة صحية.