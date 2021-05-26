شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تنصح بنظافة الفم: أمراض اللثة قد تزيد من خطر حدوث مضاعفات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت العديد من الدراسات أن هناك صلة بين صحة الفم وفيروس كورونا، ووجد تقرير جديد نُشر في الأكاديمية الأمريكية لطب اللثة (AAP) أن الحفاظ على نظافة الفم الجيدة يمكن أن يساعد في التخفيف من مخاطر كورنا.



أمراض اللثة

مرض اللثة يمكن أن يؤدي إلى فيروس كورونا

فيما اكتشفت دراسة من جامعة ماكجيل في مونتريال كندا وفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، وجود علاقة واضحة بين التهاب اللثة والعدوى، وكذلك كيف يمكن أن تؤثر نظافة الفم على تفاقم مضاعفات كورونا.

وقد أشارت العديد من التقارير إلى أن صحة الفم تلعب دورًا مهمًا بعد تعافي المريض من فيروس كورونا، حيث يعتقد الخبراء أنه من المهم أن تعتني باللثة ونظافة الفم خاصة أثناء الوباء، كما تم الإبلاغ عن ارتفاع الأعراض الفموية خلال الموجة الثانية من الجائحة.

يمكن لنظافة الفم البسيطة أن تقلل من خطورة فيروس كورونا

أظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة طب الفم وأبحاث الأسنان الأمريكية، أن تدخلات نظافة الفم البسيطة يمكن أن تقلل من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد من الفم إلى الرئتين، مما يمنع بدء الإصابة بفيروس كورونا الشديد، ووفقًا لنتائج الدراسة، يمكن أن يدخل الفيروس التاجي الرئتين عن طريق اللعاب مع انتقال الفيروس مباشرة من الفم إلى مجرى الدم.

تشير الدلائل إلى أنه في فيروس كورونا، تتعرض الأوعية الدموية في الرئتين للخطر أولاً، بدلاً من الشعب الهوائية ، مع ارتفاع مستويات الفيروس في اللعاب والتهاب دواعم السن المرتبط بارتفاع خطر الوفاة، ووجد الباحثون أن تراكم اللويحات السنية والتهاب اللثة يزيدان من خطر الإصابة بفيروس كورونا الذي يؤثر على الرئتين ويسبب التهابات أكثر خطورة.

يعتقد الخبراء أن الفم الفعال هو إجراء منقذ للحياة ويمكن أن يساعد في الحفاظ على نظافة الفم وتقليل المخاطر، لذا يجب التنظيف بالفرشاة مرتين يوميًا وتنظيف اللسان بالخيط الطبى والغرغرة هي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على صحة اللثة المثلى.

كما يوصي الخبراء أيضًا بإجراء فحوصات أسنان منتظمة للوقاية من أمراض اللثة.