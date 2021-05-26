صحة ورشاقة

تورم منطقتين بالجسم علامة على الإصابة بالتهاب الكبد الدهنى.. تعرف عليهما

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تورم منطقتين بالجسم علامة على الإصابة بالتهاب الكبد الدهنى.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  السمنة تسبب مجموعة من الأمراض، يعد مرض الكبد الدهني غير الكحولي أحد هذه الحالات، ويشير مصطلح مرض الكبد الدهني إلى الحالات التي تتميز بتراكم الدهون في الكبد، وفى هذه الحالة يرسل الجسم إشارات لتنبيهنا بأن شيئًا ما يتطلب العلاج، وفقا لتقرير لموقع time now news.

ما هي العلامات المنذرة للإصابة بالكبد الدهنى
eabc06bcce.jpg

 

قد يشير التورم في منطقتين من الجسم إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي أحد الأنواع الرئيسية لمرض الكبد الدهني، والمعروف باسم (NAFLD) ويرتبط بعوامل غير صحية أخرى مثل السمنة.

غالبًا ما لا يتم اكتشاف تراكم الدهون ولكن  تورم الساقين (الوذمة) والبطن (الاستسقاء) علامات على تراكم الدهون في الكبد.

قد يسبب الكبد الدهنى أيضًا الأعراض التالية:
 
  • التعب الشديد
  • الضعف المنهك
  • فقدان الوزن غير المبرر
  • فقدان الشهية
  • ظهور غثيان مفاجئ
  • وجع بطن
  • أوعية دموية تشبه العنكبوت
  • اصفرار الجلد والعينين (كما في اليرقان)
  • حكة في الجلد
  • تراكم السوائل

20200219040417417.jpg

ومرض الكبد الدهنى غير الكحولى يمكن أن يكون مقدمة لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية وكلها مرتبطة بالسمنة، لذا من المهم أن تستشير طبيبا وأن تجري التغييرات اللازمة على نمط حياتك، وقد ينصحك طبيبك بشأن النظام الغذائي والتمارين والتغذية والأدوية وما إلى ذلك.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا