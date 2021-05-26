شكرا لقرائتكم خبر عن تورم منطقتين بالجسم علامة على الإصابة بالتهاب الكبد الدهنى.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة تسبب مجموعة من الأمراض، يعد مرض الكبد الدهني غير الكحولي أحد هذه الحالات، ويشير مصطلح مرض الكبد الدهني إلى الحالات التي تتميز بتراكم الدهون في الكبد، وفى هذه الحالة يرسل الجسم إشارات لتنبيهنا بأن شيئًا ما يتطلب العلاج، وفقا لتقرير لموقع time now news.

ما هي العلامات المنذرة للإصابة بالكبد الدهنى

قد يشير التورم في منطقتين من الجسم إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي أحد الأنواع الرئيسية لمرض الكبد الدهني، والمعروف باسم (NAFLD) ويرتبط بعوامل غير صحية أخرى مثل السمنة.

غالبًا ما لا يتم اكتشاف تراكم الدهون ولكن تورم الساقين (الوذمة) والبطن (الاستسقاء) علامات على تراكم الدهون في الكبد.

التعب الشديد

الضعف المنهك

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الشهية

ظهور غثيان مفاجئ

وجع بطن

أوعية دموية تشبه العنكبوت

اصفرار الجلد والعينين (كما في اليرقان)

حكة في الجلد

تراكم السوائل

قد يسبب الكبد الدهنى أيضًا الأعراض التالية:

ومرض الكبد الدهنى غير الكحولى يمكن أن يكون مقدمة لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية وكلها مرتبطة بالسمنة، لذا من المهم أن تستشير طبيبا وأن تجري التغييرات اللازمة على نمط حياتك، وقد ينصحك طبيبك بشأن النظام الغذائي والتمارين الرياضية والتغذية والأدوية وما إلى ذلك.