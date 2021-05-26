شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير هندية: ظهور إصابات بالفطر الأسود فى مرضى لم يصابوا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإصابات بالفطريات المخاطية "السوداء والبيضاء والصفراء" انتشارها فى الهند، وحتى الآن سجلت 5424 حالة بالفطر الأسود من 18 ولاية من أصل 36 ولاية فى البلاد مع أكثر من 4550 مريضًا لديهم تاريخ من الإصابة بفيروس كورونا لكن المرض كان منتشرا لدى 55% من مرضى السكري.



الفطر الاسود

وكشف تقرير هندى وفقا لموقع hindustantimes أن 32 من 158 مريضًا بالفطريات السوداء فى ولاية البنجاب ليس لديهم تاريخ لكورونا لكنهم جميعا أشخاص تناولوا الكورتيزون بشكل مفرط لعلاج أمراض أخرى، ووفقا لمسئولى الصحة بالولاية الهندية ليس كل مرضى الفطر المخاطي أو الفطريات السوداء في البنجاب أولئك الذين تعافوا من كورونا.

ووفقا لتقرير لموقع asia.nikkei تعطى الهند حقن عقار أمفوتريسين ب للمرضى ، الذين قد يظهر عليهم اسمرار أو تغير لون الأنف، أو عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، وآلام في الصدر، وصعوبات في التنفس، وسعال مصحوب بالدم، حيث يحتاج المريض الواحد من أربع إلى خمس حقن يوميًا.

وتحدث الإصابة بالفطر الأسود بسبب مجموعة من الفطريات المعروفة باسم الفطريات المخاطية، والتي تحدث بشكل طبيعي في البيئة توجد في الغالب في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق والسماد.

في ظل الظروف العادية، يمكن لجهاز المناعة في الجسم أن يحارب العدوى الفطرية بنجاح، ومع ذلك فإن مرضى كورونا وخاصة المصابين بداء السكري معرضون لخطر كبير، لأن الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس كورونا تثبط أيضًا جهاز المناعة، علاوة على ذلك، فإن مرضى كورونا الذين يخضعون للعلاج بالأكسجين في وحدات العناية المركزة في المستشفيات معرضون للإصابة بالفطريات بسبب الرطوبة التي يتم تفريغها من أجهزة الترطيب، والتي توجد عادة في الوحدات.

وأكدوا أنه ليس من الضرورى أن يكون المرضى المصابون بفيروس كوفيد 19 فقط هم الأكثر عرضة للإصابة به، أي شخص تناول المنشطات بشكل مفرط لعلاج أمراض أخرى بسبب ضعف المناعة يمكن أن يصاب بالمرض، موضحين أنه ليس مرضًا معديًا ويمكن علاجه إذا تلقى المريض العلاج في الوقت المناسب.