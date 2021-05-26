شكرا لقرائتكم خبر عن "يوتوبيا" تتبرع بأدوية قيمتها 4 ملايين جنيه لدعم مصابى قطاع غزة ومستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيمانا منها بدورها فى خدمة المجتمع فى مصر، وبمشاركة منها بجانب الحكومة المصرية التى ساهمت بمعونات ومساعدات عاجلة إلى قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلى الغاشم الأخير على غزة، قدمت شركة يوتوبيا ببعض الأدوية لعلاج المصابين بالمستشفيات هناك.

سلمت شركة يوتوبيا فارما أدوية بقيمة 2 مليون جنيه من أصناف الشركة تشمل مضادات حيوية ومسكنات ومضادات حساسية وأدوية لتنشيط جهاز المناعة وغيرها لإدارة التموين الدوائى بوزارة الصحة المصرية ليتم تسليمها إلى الجانب الفلسطينى ضمن القوافل التى ترسلها وزارة الصحة المصرية للقطاع، كما تبرعت ايضا بأدوية بقيمة 2 مليون جنيه أخرى، لمستشفيات العزل فى جميع محافظات الجمهورية لدعم احتياجات الطواقم الطبية والمرضى فى هذه المستشفيات.

وصدر الخطاب تحت رقم 18729بتاريخ 18 مايو 2021 بقبول تبرعات شركة يوتوبيا يتضمن 50 ألف علبة "يتوزنك" أقراص لتنشيط جهاز المناعة بإجمالى قيمته 108 مليون جنيه دعما للكادر الطبى ومتطلبات القطاع الصحى، وتم التسليم إلى مخازن وزارة الصحة والسكان بالعباسية يوم الإثنين 24 مايو 2021 لتقوم وزارة الصحة بتوزيعها على مستشفيات العزل بمختلف المحافظات.

يذكر، أن شركة يوتوبيا تساند وزارة الصحة المصرية وجهود الدولة منذ بداية أزمة كورونا، حيث سبق وأن تبرعت بأدوية بقيمة مليون جنيه لدعم مبادرة الرئيس السيسى لعلاج الأمراض المزمنة، مثل مرض الضغط والقلب، والسكر، كما قامت بالتبرع بمبلغ مليون جنيه نقدا لحساب وزارة الصحة والسكان رقم" 9/450/79974 / 2" لدعم نفس المبادرة.

وقامت الشركة بتوزيع مواد مطهرة وكمامات وأدوات تعقيم لعدد من مستشفيات وزارة الصحة.

كما قامت يوتوبيا بطرح مبادرة من بداية أزمة كورونا تحت اسم (يوتوبيا الخير) لتوفير جميع أدويتها مجانا لغير القادرين، ومساعدة الأشخاص الذين توقف دخلهم بسبب أزمة كورونا فى القطاعات التى تأثرت بالأزمة، حيث تم توجيه المريض لمندوبين الشركة بكافة المحافظات وكذلك بعض الصيدليات لتسليم الدواء مجانا لهم، وكانت محافظات الدلتا والإسكندرية من أكثر المحافظات استفادة من هذه المبادرة حيث وفرت شركة يوتوبيا أدوية لغير القادرين بما يتجاوز 6 ملايين جنيه مصرى.

من جانبه قال الدكتور السعيد كامل رئيس مجلس إدارة شركة يوتوبيا، إن هذا ضمن المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، حيث إن المجتمع والمرضى كانا على ثقة بالشركة على مدار السنوات الماضية، مؤكدا انه من الواجب أن نساند جهود الدولة وقت الأزمات وكذلك الوقوف بجوار أهالينا فى كل مكان فى حال تعثرهم أو توقف دخلهم، ومن حق أصحاب الأمراض المزمنة الاستمرار على أدوية الشركة حتى عند عدم قدرتهم على دفع ثمن العلاج.

وأضاف إنه ايمانا بدورها الوطنى لمساعدة الحكومة المصرية فى تقديم مساعدات لإخواننا فى قطاع غزة، قامت شركة يوتوبيا بالتبرع بأدوية تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه دعما لجهود الدولة المصرية فى علاج المصابين من أهل قطاع غزة سواء فى مستشفيات العريش ورفع أو داخل قطاع غزة، وتم تسليم ما يزيد عن 50 ألف علبة من المضادات الحيوية وأدوية لعلاج الحساسية ومطهرات معوية وادوية الجهاز الهضمى وغيرها لمخازن وزارة الصحة لتقوم بدورها بتوصيلها الى قطاع غزة ضمن القوافل الطبية التى تقوم الدولة بإرسالها يوميا.