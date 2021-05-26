شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الرينين فى الدم يكشف سبب ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل الرينين في الدم من التحاليل الهامة التي تكشف سبب ارتفاع ضغط الدم، الرينين هو إنزيم تصنعه خلايا خاصة في الكلى، يعمل الرينين مع الألدوستيرون (هرمون تصنعه الغدد الكظرية) والعديد من المواد الأخرى للمساعدة في موازنة مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم ومستويات السوائل في الجسم، مما يؤثر على ضغط الدم، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل الرينين الذى يكشف سبب ارتفاع ضغط الدم، وفقاً لموقع جامعة ميتشيجان الأمريكية.

غالبًا ما يتم إجراء اختبار الرينين في نفس وقت اختبار الألدوستيرون في بعض الأشخاص ، قد يكون من الطبيعي ارتفاع مستويات كل من الرينين والألدوستيرون في الدم، فإذا كانت مستويات الرينين منخفضة ومستويات الألدوستيرون مرتفعة، فقد يكون الورم موجودًا في الغدد الكظرية.

لماذا يتم إجراء تحليل الرينين في الدم

يتم إجراء اختبار الرينين لمعرفة سبب ارتفاع ضغط الدم، خاصةً عندما تكون مستويات البوتاسيوم في الدم منخفضة.

نتائج اختبار الرينين في الدم

النتائج المرتفعة من اختبار الرينين في الدم

يمكن أن تعني قيمة الرينين المرتفعة وجود أمراض الكلى أو انسداد الشريان المؤدي إلى الكلى أو مرض أديسون أو تليف الكبد أو النزيف المفرط أو حالة طارئة لارتفاع ضغط الدم.

النتائج المنخفضة من الرينين في الدم

قد يعني انخفاض قيمة الرينين وجود بعض أنواع أمراض الكلى أو متلازمة كون، وهي أحد أمراض الغدة الكظرية.