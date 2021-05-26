"وش فطورك اليوم" تعرفي على فطور الحامل والمرضع والطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 07:36 مساءً - تعد وجبة الفطور هي الوجبة الرئيسية والأساسية لصحة الجسم ونشاطه خلال اليوم، ويجمع أخصائيو التغذية حول العالم بأهميتها، ولذلك يجب أت تعرفي ما هو فطورك المناسب في حالة الحمل أو الرضاعة، وكذلك فطور الطفل اليومي، وعليك متابعة هذا الموضوع مع إختصاصي التغذية الدكتور أمجد يونس حيث يشير للآتي.

ما هو دور وجبة الفطور في صحة الجسم؟

يجب البعد عن خيارات الفطور السيئة

يفيد الفطور الصحي في منح الجسم الطاقة والنشاط والحيوية طيلة اليوم.

الفطور الصحي يقلل من استهلاك الجسم لسعرات حرارية كثيرة خلال النهار.

الفطور الصحي يكبح جماح الشهية خلال النهار، مما يفيد النساء اللواتي يتبعن حمية غذائية.

الفطور الصحي يحمي الطفل من السكري ومن السمنة التي أصبحت تهدد صحتهم في هذا العصر، ويزيد قدرته على التركيز.

فطور يومي مثالي

لا تعتمدي على الرقائق

يجب أن يحتوي على عصير طبيعي غير محلى مثل عصير برتقال طبيعي أو جريب فروت.

ويجب أن تضيفي بيضة مسلوقة لأنها تكبح جماح الجوع.

يحتوي البيض المسلوق على بروتين وعناصر غذائية هامة للجسم وللأم وجنينها.

يفيد البيض المسلوق في تقوية صحة الطفل وتقوية ذاكرته.

كما يجب أن يحتوي الفطور الصحي على الخبز المصنوع من الشعير أو المضاف له الردة.

يفضل البعد عن الحلويات والساكر لأنها سوف تشعرك بالجوع بعد ساعات قليلة مما يهددك بزيادة الوزن.

ويجب الحرص على شرب الماء على الريق بكميات معتدلة.

لا تغفلي دور الأجبان والألبان على مائدة الفطور ويفضل الخالية من الدسم.

ولا تضعي رقائق الكورن فليكس ضمن خيارات الفطور خاصة التي تكون بطعم الشوكولاتة.

وعلى الأم أن تضع اللون الأخضر في مائدة الفطور مثل الخضروات الورقية.

هل أضع الخضروات والمكسرات على الفطور اليومي؟

وجبة فطور صحية