كيف تجعلين ابنتك قمر الليلة من دون تجميل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 07:36 مساءً - من صغرهن، تحلم كل فتاة أن تكون "قمر الليلة"، ويخيل إليها أن القمر جميل بشكله فقط، فتجدينها تراقب أي تغييرات كبيرة على جسدها خلال فترة البلوغ وهذه التغييرات ستحدث في سنة واحدة. لذا لا غرابة أن تسعى ابنتك من أجل ان تنجح في مواجهة الجسد الجديد الذي باتت تملكه. وفي هذه المرحلة عليك توجيه الدفة، فالقمر جميل، لكنه يصبح جميلاً أكثر إذا اكتمل، إليك خطوات تساعدين بها ابنتك لتصبح قمر الليلة.

ازرعي الثقة في نفسها

1 - ازرعي الثقة بنفسها، وعلّميها كيف تتحكم بتغيرات جسدها ببعض التصرفات البسيطة، وتأكدي أن الفتيات لن ينسين هذا الدعم وهذه المشاعر طوال العمر.

2 – كوني أنت راضية عن جسمك، وعن شكلك وتأكدي أنها ستحذو حذوك، وإذا كانت تسمعك دائماً تتحدثين بشكل سيئ عن مظهرك ووزنك، فستشعر بأن هناك مشكلة كبيرة، وإذا تعلمت ان تحبي نفسك فستحب هي أيضاً نفسها.

أسمعيها عبارات الإطراء

3 - عززي احترامها لذاتها عبر ذكر عبارات الإطراء المتعلقة بما تبدو عليه.

فإذا كانت منزعجة من مظهر نمو صدرها مثلاً، فذكريها أنها يوماً ستستخدمهما لتغذية روح جديد وهذه مهمة عظيمة لأي أم.

4 - علميها أن جسم المرأة هو معجزة، وكيف عليها أن تحترم جسمها وأن تحافظ على صحته بالطعام الجيد والرياضة.

شجعيها على تناول الطعام الصحي

5 - إذا كان وزن ابنتك زائداً، لا تركزي على مظهر جسمها، بل شجعيها على تناول الطعام الصحي وعلى القيام بالنشاطات الجسدية. الرياضة شيء عظيم لتكسب الفتاة الثقة بجسمها إذا تعودت عليها.

6 - عندما تعززين ثقة ابنتك بنفسها، لا تركزي فقط على مظهرها. أخبريها أنها جميلة وأنها ذكية ولطيفة وممتعة وودودة وأن هذه الصفات كلها هامة جداً.

علميها أن قيمتها الذاتية أهم

7 - اجعليها تدرك أن قيمتها الذاتية تقوم على أكثر من المظهر. إذا كانت تنظر إلى نفسها نظرة دونية فلا تسخري مما تفكر فيه، بل اجعليها تعرف أنك تتفهمين مشاعرها وساعديها على إيجاد طرق لتتقبل جسمها.

8 - اجعليها تفهم أن عدداً كبيراً من الصور الني تنشر على وسائل الإعلام، لفتيات جميلات، ليست واقعية، فهي بالتأكيد، كحال كل الفتيات، تتأثر بما تراه.

9 - تحدثي دائماً عن صفاتها وطباعها الجيدة وعلميها أن تكون لطيفة مع نفسها ومع من حولها.